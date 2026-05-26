¿Quién es Eduardo Zapien? El cantante con una enfermedad incurable

Eduardo Zapien, cantante mexicano de 31 años de edad, reveló que padece de una enfermedad incurable, noticia que no tardó en hacerse viral, ya que el famoso compartió todos los detalles sobre el tratamiento al que se sometió.

Y es que recientemente, Eduardo Zapien compartió que padece una enfermedad renal poliquística, sobre a que fue diagnosticado después de presentar un peculiar dolor de espalda y someterse a unos estudios.

Reveló que le habría encontrado entre 15 y 20 quistes entre los riñones y el hígado. “Lamentablemente, no hay un medicamento, como tal, para curar esta enfermedad y tampoco me pueden operar. No existe manera de que los quiten. Al final, me volverán a salir”, contó.

Su padecimiento es una enfermedad genética que también podría provocarle un problema en el corazón si no sigue las indicaciones médicas apropiadas. Por ello, se enfoca en mejorar su salud.

¿Quién es Eduardo Zapien?

Eduardo Zapien, quien en sus principales redes sociales se identifica cono Lalo Zapien, es un cantante y creador de contenido mexicano, quien ha ganado popularidad en redes sociales a través de sus canciones y publicaciones, aunque se desconoce mucha información de su vida privada.

En su cuenta de TikTok cuenta con 431.1 mil seguidores y 15.3 millones de Me Gusta; por otro lado, en Instagram cuenta con 141 mil seguidores. En sus plataformas, se dedica principalmente a impulsar su carrera como artista musical.

También realiza videos de comedia y contenido similar, pero trata de mantener los detalles de su vida personal en privado y lejos del ojo público.

Por varios años, Lalo Zapien fue pareja de Mario Aguilar. . Aunque compartieron años juntos, crearon contenido colaborativo y vivieron una etapa muy pública, la ruptura se dio a conocer a principios de 2026.