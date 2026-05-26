007 First Light: ¿Cuándo se estrena el videojuego de James Bond?

La industria de los videojuegos prepara lanzamientos emocionantes para este 2026 y a finales de mayo, llega 007 First Light, la nueva aventura de James Bond que llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Más de una década después de su antecesora, el videojuego nuevo de James Bond se remonta a los orígenes del famoso agente secreto tras una década sin un juego completamente nuevo.

007 First Light initial impressions after 3-4 hours played:



✅ Set pieces and level design are VERY Uncharted-like and feel super fluid when moving through levels



✅ Combat is really satisfying and cinematic



✅ Dialogue and writing feels perfectly on brand, not cringe or… pic.twitter.com/YwjS3ZKmAq — Sal (@salvahed) May 26, 2026

¿De qué trata 007 First Light?

007 First Light es un proyecto desarrollado por IO Interactive, estudio reconocido por la saga Hitman que cuenta con el respaldo de Amazon MGM Studios y se enfoca en los primeros pasos del famoso personaje en el mundo del espionaje.

La trama seguirá el momento en que Bond capta la atención del M16 por sus habilidades que lo llevan a entrar al programa 00. Es entonces que deberá enfrentar varias misiones mientras persigue a un agente renegado que representa una amenaza para la organización.

¿Cuándo se estrena 007 First Light?

El lanzamiento oficial del videojuego está programado para el 27 de mayo; se podrá jugar en PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, además de PC.

Si compras la edición Deluxe, como jugador tendrás acceso anticipado de 24 horas antes del estreno oficial, la versión especial estará disponible para quienes reserven el juego antes de su salida.

Mecánicas de 007 First Light

El estilo de juego llama la atención porque ofrecerá misiones abiertas donde cada jugador podrá decidir de qué manera completará sus objetivos.

Una de las formas de avanzar en la misión es a través del sigilo, lo que permite infiltrarse entre la gente, escuchar conversaciones o conseguir información sin llamar la atención.

También será posible optar por enfrentamientos directos y escenas con mayor acción. El juego permitirá combinar ambos estilos de acuerdo con las decisiones que tome el jugador.

Los jugadores también podrán vivir la tecnología como verdaderos espías, pues utilizarán dispositivos creados por Q Branch para desbloquear puertas, hackear sistemas y generar distracciones durante las misiones. Se incluirán además persecuciones de vehículos y escenas de acción.

Sin duda alguna, el próximo lanzamiento de 007 First Light pinta para convertirse en un juego memorable del 2026 no solo por traer de regreso a uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop, sino por sus mecánicas que prometen hacerte sentir en la piel de James Bond.