Eiza González compraba bolsas de diseñador falsas para no gastar de más | VIDEO

Eiza González compraba bolsas de diseñador falsas para no gastar de más

La actriz mexicana Eiza González se volvió tendencia en redes sociales después de que en el programa Hoy día admitió que ha llegado a comprar bolsas de imitación de diseñadores reconocidos para no gastar de más y cuidar su dinero.

Actualmente, Eiza González se encuentra en medio de la promoción de varios proyectos de cine y streaming que verán la luz este 2026, por lo que fue en una reciente entrevista que la actriz de 36 años de edad se sinceró sobre sus supuestas bolsas de diseñador.

Eiza González admite que compraba bolsas de imitación

A través de sus años en Hollywood, la mexicana no solo ha destacado por su talento en diferentes proyectos, pues también es una personalidad que llama la atención en alfombras rojas y eventos de moda por su estilo.

Ahora, Eiza demostró que pare vestir bien no hay que gastar cantidades excesivas, aún siendo una artista, ya que admitió que ha llegado a comprar varias bolsas de lujo de imitación.

“Siempre vendían como las réplicas… ¡y las hacen muy bien! Yo nunca me gastaba dinero en bolsas, siempre me compraba mi repliquita en Chinatown o en las calles, en Times Square a veces las venden”, confesó la actriz. “Eran carísimas y yo me la compré ahí por una mitad del precio, una cuarta, cuarta, cuarta parte del precio”.

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De este modo, la famosa admitió que ella no tiene interés en gastar grandes sumas en elementos como una bolsa, pues parece ser que prefiere gastar su dinero en otras cosas.

La declaración de Eiza desató diversos comentarios en redes sociales. Si bien hay muchas personas que consideran que no es correcto comprar copias de las marcas al relacionarlas con una baja calidad, otros critican los precios exorbitantes de las marcas de lujo.

En ese sentido, algunos de los comentarios por la declaración fueron los siguientes: