The Boroughs: Jubilación rebelde, final explicado de la serie de Netflix

Los hermanos Duffer tienen un nuevo proyecto de ciencia ficción que llama la atención en la plataforma de Netflix, después del fin de Stranger Things y el lanzamiento de Algo terrible está a punto de suceder.

Se trata de la nueva serie The Boroughs: Jubilación rebelde, una historia que llamó la atención y cuyo final ha desatado dudas entre los espectadores de Netflix, que se quedaron con más preguntas que respuestas ante un final intenso.

Bienvenidos a 'The Boroughs: Jubilación rebelde', una nueva serie sobrenatural de los productores ejecutivos de 'Stranger Things', protagonizada por Alfred Molina y Geena Davis. El 21 de mayo solo en Netflix. pic.twitter.com/uYNfVgQQPX — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 25, 2026

¿De qué trata The Boroughs: Jubilación rebelde?

La serie combina aventura y terror sobrenatural en una residencia para adultos mayores en el desierto de Nuevo México, por lo que vemos a adultos mayores que se enfrentan a especies sobrenaturales.

La historia sigue a Sam Cooper, quien es interpretado por Alfred Molina, un ingeniero viudo que llega a la urbanización para jubilados después de la muerte de su esposa.

Aunque el complejo para el lugar ideal para descansar con sus campos de golf y zonas recreativas, detrás de la calma, eventos extraños comienzan a ocurrir.

El antiguo dueño de la casa donde ahora vive Sam, Edward, personaje interpretado por Ed Begley Jr., asegura haber visto criaturas aterradoras durante la noche.

Esto es lo que desata el misterio en la historia. Aparecen rastros de sangre azul, monstruos de varias patas y robos de objetos de cuarzo. Poco a poco, varios de los otros residentes descubren junto a Edwards que lo que pasa no es producto de la imaginación de un viejo.

Final explicado de The Boroughs: Jubilación rebelde

El cierre de la temporada revela que el retiro de ancianos fue creado con el propósito de alimentar a Mother, una criatura inmortal que se mantiene con vida por el fluido cerebral de los residentes.

Es Marcush Shaw quien a través de los años se ha hecho pasar por su descendiente y construyó The Boroughs y bajo tierra, las criaturas buscan mantener a Mother alimentada.

El enfrentamiento final llega cuando Sam y su grupo deciden permitir que Mother muera. Tras lograrlo, Blaine se desintegra, pero Sam sobrevive. Es en la última escena que todo cambia, pues Sam se distorsiona como estática.

¿Habrá segunda temporada?

De momento no hay confirmación sobre una segunda temporada de The Boroughs: Jubilación rebelde, pero el final está diseñado para abrir múltiples caminos narrativos en caso de que la serie pueda continuar.

Y es que surgen varias preguntas como de dónde viene Mother y sus poderes o qué le pasó a Sam realmente, elementos que podrían ser explorados en el futuro.