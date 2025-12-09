System of a Down en México: Fecha, lugar, preventa y boletos para su concierto en CDMX

System of a Down anunció su regreso a la Ciudad de México para el 27 de mayo de 2026, una noticia que entusiasmó a miles de sus seguidores, quienes a través de redes sociales celebraron la noticia de su próxima presentación en el territorio mexicano después de años de espera.

¿Dónde y cuándo es el concierto de System of a Down en México?

La noticia del concierto de System of a Down en México llega después del éxito de la banda en su gira de estadios por el resto de América y tras anunciarse su gira por Europa y Reino Unido. Ahora te compartimos los detalles al respecto:

El evento se llevará a cabo en el Estadio GNP Seguros el próximo 27 de mayo de 2025 y será su presentación más grande en el país desde su debut en 2005. Interpretarán temas como ‘Chop Suey!’, ‘Toxicity’ o ‘BYOB’, que son himnos del metal alternativo.

La banda invitada será IDLES y por ahora se ha dicho que será una fecha única, a pesar de que será un evento para el que se espera gran asistencia por parte del público en CDMX.

El grupo, formado por Serj Tankian,Daron Malakian,Shavo Odadjian y John Dolmayan, anunció una fecha única en la Ciudad de México como parte de su gira mundial 2026 que se ha convertido ya en una de las más esperadas para el próximo año.

Preventa de boletos

La preventa para fans se llevará a cabo el 10 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas y para acceder, hay que registrarse en el sitio oficial de SOAD para recibir el código exclusivo.

El 15 de diciembre, se llevará a cabo la preventa exclusiva para clientes Banamex a las 14:00 horas. SI no cuentas con una tarjeta de dicha entidad financiera, la venta general será el 16 de diciembre a las 14:00 horas.

Hasta ahora no hay precios exactos, pero se estiman rangos similares a los siguientes: