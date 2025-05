Filtran supuesto nuevo cartel del Corona Capital 2025 con Sabrina Carpenter, System of a Down...

Recientemente, ha circulado en redes sociales una imagen que muchos consideran una filtración del cartel oficial del Corona Capital 2025, previsto para los días 14, 15 y 16 de noviembre en la Ciudad de México. Aunque OCESA, la promotora del evento, aún no ha confirmado ni desmentido esta información, la fotografía ha generado gran expectación entre los fanáticos del festival.

La imagen muestra un diseño con fondo verde y bordes decorados con hongos rojos, elementos característicos de los flyers oficiales del festival. En ella se listan los artistas programados para cada día del evento.

Entre los nombres destacados se encuentran System of a Down, Nine Inch Nails, Pearl Jam, Guns N’ Roses, Sabrina Carpenter, Björk, Halsey, The Prodigy, Vampire Weekend, Deftones, Franz Ferdinand, Black Eyed Peas, Grimes, Beach House, The XX, Mumford and Sons, Wolf Alice, Jessie Murph, Glass Animals, Wet Leg, Kaiser Chiefs, Cold War Kids, Alabama Shakes, Doves, Grouplove, Marina, Cults, Perfume Genius, Royel Otis y Zingara.

La variedad de géneros musicales en el supuesto cartel ha sorprendido a muchos. Desde el metal alternativo de System of a Down hasta el pop de Sabrina Carpenter, pasando por la electrónica de The Prodigy y el indie de Vampire Weekend, la alineación refleja una mezcla ecléctica que podría atraer a diversos públicos.

Cartel filtrado presuntamente del Corona Capital 2025 ı Foto: X @89Mayen

El rumor sobre esta filtración comenzó cuando la banda Silversun Pickups publicó la imagen en su cuenta de Instagram, acompañada del mensaje “Silversun Pickups irá a México”. Poco después, la publicación fue eliminada, pero ya había sido compartida por varios usuarios, lo que avivó las especulaciones.

Aunque algunos internautas consideran que el cartel podría ser falso debido a la coincidencia de fechas con la edición anterior del festival, otros creen que la filtración es legítima, basándose en el diseño y la coherencia de los artistas seleccionados. Se espera que OCESA haga un anuncio oficial en los próximos días, lo que podría confirmar o desmentir esta información.

Varios seguidores sostienen que el anuncio oficial del Corona Capital 2025 podría darse el lunes 26 de mayo, una fecha que coincidiría con la estrategia de comunicación utilizada en ediciones pasadas, en las que el cartel se presenta días antes de que comience la venta general de boletos.

Hasta entonces, los fanáticos continúan especulando y compartiendo sus opiniones en redes sociales, esperando con ansias la confirmación del cartel oficial del Corona Capital 2025.