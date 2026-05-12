Hija de Andrea Legarreta se irá a estudiar a Londres: ‘Ella solita llegó’ | VIDEO

Andrea Legarreta dio a conocer que su hija menor, Nina Rubín, fue aceptada en una reconocida escuela de arte en Londres, motivo por el que la joven abandonará el país para emprender una nueva aventura lejos de sus papás para continuar con su formación profesional.

Andrea Legarreta revela que ahora Nina Rubín vivirá en Londres

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Andrea Legarreta admitió que la noticia de que su hija se irá a vivir a Londres provocó lágrimas y sentimientos encontrados en toda la familia.

“Buscó las mejores escuelas de arte y actuación del mundo y entre ellas salieron tres que están en Londres. Mandó su solicitud a una que le latió más y a partir de ese proceso, en el que ellos solo reciben 5 mil solicitudes empiezan a hacer recorte, recorte, recorte, recorte de todo el mundo”, explicó.

La presentadora de Hoy detalló que su hija mandó “un monólogo de Shakespeare en inglés y mandó un monólogo actual en inglés” y después hizo una audición a través de una “videoconferencia en donde estaban los directores, los maestros, hizo la pruebas que le iban haciendo, las preguntas y todo”.

Al final del proceso de selección, Nina fue llamada a la escuela en Londres, motivo por el que hace varios días, ella, su hermana Mía y su papá, Erik Rubín, viajaron a la isla en Europa. Ahí, la joven experimentó un día normal de clases. Días después, se le dijo que fue seleccionada.

Aseguró sentirse profundamente orgullosa y reconoció que no es sencillo pensar en la distancia que existirá entre ella y Nina Rubín, quien cumplió los 19 años de edad el pasado 5 de enero.

“Eso es algo que no te ganas por ser hija de nadie. Por eso yo digo, no hay que estar descalificando a los hijos de gente conocida porque cuando lo tienes, lo tienes y cuando no, pues no. Y ella solita llegó, estoy muy orgullosa de ella, fue muy valiente”, expresó.

Legarreta agregó que hasta el momento no saben cuando comienza el curso escolar, pero permanecen atentos y se encuentran muy entusiasmados por la oportunidad de estudiar de Nina.

Por su parte, Nina no ha compartido detalles sobre su futuro en Londres, pero sí ha estado activa en redes sociales. El pasado 10 de mayo, le dedicó un emotivo mensaje a Andrea Legarreta por el Día de las Madres.

“La mejor mamá de la existencia, la mejor persona, la mujer más chingona, el ser más mágico que existe. Mami eres mi hogar, gracias por la vida tan maravillosa y llena de amor que me has regalado, gracias por creer en mí y en mis sueños, gracias por ser también mi cómplice y por nuestro gozo, eres el amor de mi vida @andrealegarreta”, expresó la joven.