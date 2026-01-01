Andrea Legarreta recibe el Año Nuevo en traje de baño rojo en la Polinesia Francesa | FOTOS

La actriz y conductora Andrea Legarreta recibió el Año Nuevo 2026 en un destino exótico: la Polinesia Francesa y además presumió su escultural figura a los 54 años de edad.

La presentadora de Hoy es una de las más queridas por el público, pues su carisma y su larga trayectoria como parte del matutino más famoso le da gran apoyo del público.

En esta ocasión Andre Legarreta decidió darse una escapada por el Fin de Año y lo hizo a un destino único, en donde recibió el Año Nuevo, pero lo que más llamó la atención fue su impactante traje de baño rojo con el que dejó a sus seguidores sorprendidos.

Andrea Legarreta presume cuerpazo con traje de baño rojo en Año Nuevo

La conductora de televisión publicó una serie de fotografías en redes sociales, en las que presumió su escultural figura.

Andre Legarreta vistió un traje de baño rojo de dos piezas, en la parte de arriba tenía holanes y un bordado, mientras que en la parte de abajo el bikini se amarraba de los laterales.

Andrea Legarreta en traje de baño rojo ı Foto: IG: Andrea Legarreta

Además, la actriz añadió un toque de feminidad con una flor roja que se colocó en el cabello a la altura de la oreja.

Sin embargo, la famosa también compartió otras imágenes con un atuendo en color negro y una flor blanca en la cabeza.

La artista compartió videos de la fauna local y las cristalinas aguas de la Polinesia Francesa.

Andrea Legarreta y su mensaje de Año Nuevo

Esta publicación la acompañó de un mensaje de amor, cariño y buena energía para todos sus seguidores de las redes sociales.

“Con una sonrisa en los labios y el corazón… Feliz… MUY FELIZ… Desde aquí…Desde este paraíso… Les deseo todas las bendiciones para ustedes y sus familias!!! A vivir bonito!! Que 2026 sea un GRAN AÑO!!“, escribió la conductora en redes.

Además añadió: “Agradecida por este cierre de año… Agradecida por tantas bendiciones… Por todos y cada uno de los miembros de mi familia… Los que están y los que no… Por su amor y por su luz… Agradecida por un año con muchas emociones y contrastes… Por el aprendizaje … Y sin duda por tantos regalos hermosos… Por mis amigos, trabajo, salud y todas las bendiciones… Gracias al público por su cariño y apoyo… Cierro el año en amor… Sintiéndome amada y valorada… Ilusionada…“.