Filtran video del asesinato de Keyla y Sheridan en Malambo

El asesinato de las hermanas Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17 años, y Sheridan Sofía Hernández Noriega, de 14, ha sacudido las redes sociales, pues recientemente se ha filtrado un video en el que podemos ver momentos del brutal asesinato de las jóvenes.

Fue el 17 de febrero que Keyla y Sheridan desaparecieron durante el Carnaval de Barranquilla y 11 días después, sus cuerpos fueron hallados en una zona del municipio de Malambo, en Atlántico.

#AestaHora l El llanto y un dolor incalculable se apoderaron de los asistentes al sepelio de las hermanas Sheridan y Keyla Hernández, en Barranquilla. pic.twitter.com/WM1eRI3A31 — Impacto News (@ImpactoNewsCol) March 6, 2026

Tras su desaparición, la familia comenzó a recibir llamadas de extorsión donde los captores exigían 50 millones de pesos colombianos por las menores; ante la imposibilidad de reunir dicha suma, terminaron por pedir 5 millones por cada una.

Sin embargo, las jóvenes fueron halladas sin vida Hasta ahora, la investigación judicial apunta a autores vinculados con el crimen local y de momento se han capturado a dos sospechosos. Se presume que el violento video viral habría sido grabado por uno de los implicados.

¿Qué pasa en el video de Keyla y Sheridan?

El clip muestra a un joven que sostiene un arma, apunta y dispara a una mujer que sería una de las chicas asesinadas. Después, un sujeto dice “¿qué hiciste, Juan?" y le responden “deja la bulla, Paye”.

En medio de la confusión, alguien expresa “Hermano, me van a echar la culpa a mí. Esta es mi casa” y “ya deja de hacer tanto tiro” son otras frases que se pueden escuchar.

Si bien esta grabación podría ser clave en la investigación del caso, hasta el momento se sigue investigando la autenticidad del mismo, así como su procedencia.

#LasNoticias Según la @FiscaliaCol , la supuesta entrega de información a otra estructura criminal habría sido el detonante del doble homicidio de Sheridan y Keyla en el municipio de Malambo

.#Malambo #Justicia #DobleHomicidio pic.twitter.com/4P98aMx3hN — Las Noticias de Telecaribe (@LasNoticiasTel) March 5, 2026

Fue el pasado 4 de marzo que las autoridades capturaron a un joven de 17 años de edad, identificado como Juan David alias ‘El Tata’ y un menor de 17 años apodado ‘El Mono’ o ‘El Chirrete’.

“Debo decirle que el menor que está siendo objeto de la vinculación de este proceso investigativo, en su momento manifestó que había hecho parte de un grupo armado ilegal, sin embargo, se está verificando, porque es un tema de verificar y comprobar”, declaró el general Miguel Camelo Sánchez.