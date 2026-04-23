La actriz Angélica Rivera, uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana, fue vista en el concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, anoche. Pero lo que más llamó la atención es que la exprimera dama de México fue vista acompañada de un elegante hombre.

Las imágenes y videos de la Rivera y esta persona fueron difundidos en redes sociales, desatando especulaciones sobre si se trata de un nuevo romance en la vida de La Gaviota; en La Razón de México te contamos lo que se sabe.

Angélica Rivera aparece con un hombre en concierto de Chayanne, ¿nuevo galán?

El concierto del miércoles del cantante Chayanne en el Auditorio Nacional, reunió a miles de fanáticos que vibraron con los éxitos del puertorriqueño. Entre los asistentes destacó la presencia de la actriz Angélica Rivera, quien fue captada disfrutando del espectáculo en compañía de un misterioso hombre.

La cercanía entre ambos, sumada a las sonrisas y algunos gestos de complicidad que presenciaron los asistentes, generó rumores inmediatos de que se trata de un posible nuevo galán en la vida de la intérprete.

En redes sociales, diversos videos y fotografías de Angélica Rivera y este misterioso hombre en el concierto de Chayanne fueron difundidas y se hicieron virales de inmediato. Los comentarios de los usuarios no tardaron en multiplicarse.

Algunos usuarios celebraron la posibilidad de que la actriz esté iniciando una nueva etapa sentimental, mientras otros afirman que “estaba mejor Peña Nieto bb”, haciendo referencia a su exesposo, el expresidente de México Enrique Peña Nieto.

Hasta el momento, Angélica Rivera no ha aclarado si este hombre es su nuevo galán, ni se ha dado a conocer la identidad del señor.

Las parejas más conocidas de Angélica Rivera

Antes de este episodio, Angélica Rivera ha tenido relaciones que marcaron fuertemente su vida pública. En los años noventa estuvo casada con el productor José Alberto El Güero Castro, con quien tuvo tres hijas.

Posteriormente, la actriz contrajo matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto, lo que la colocó en el centro de la vida política del país al convertirse en la primera dama de México durante el sexenio 2012-2018.

Hace más de un año Angélica Rivera fue vinculada sentimentalmente con Diego Klein, su coprotagonista en Con esa misma mirada, una serie remake de Mirada de mujer. Sin embargo, la actriz aseguró que no había ningún vínculo amoroso entre ellos.