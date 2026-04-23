El youtuber Luisito Rey revela que le diagnosticaron cáncer: ‘El sentirse superhéroe ya no queda’ | VIDEO

El famoso youtuber Luisito Rey informó a sus seguidores de una triste noticia: fue diagnosticado con cáncer en la piel y relató en un video cómo ha sido su proceso para aceptar su enfermedad.

El creador de contenido publicó un video en su canal de YouTube y lo hizo a modo de que fuera como un grupo de apoyo en el que él y otras personas que hayan pasado por situaciones difíciles hablaran de su proceso de resiliencia.

Luisito Rey empezó hablando de que él creía que tenía mucho éxito y fama, hasta que se encontró con el cáncer y se dio cuenta que le hacía falta Dios en su vida.

“Soy Luis y mi fracaso fue tener miedo y no actuar. No llegué al éxito y fracasé, me perdí y al encontrarme, me di cuenta de que no tenía a Dios en la vida. Para mí, la fama no es el éxito, no es algo que tenga que ver con el dinero, visitas o aceptación, va directamente relacionado con lo que eres en el día a día”, señaló el influencer.

¿Qué tipo de cáncer tiene Luisito Rey?

Luisito Rey contó en la grabación que le dio cáncer en la piel, especialmente en los dedos le encontraron un carcinoma. De acuerdo con el sitio Clínica Universidad de navarra un carcinoma es un tipo de "cáncer maligno que se origina a partir de células epiteliales. Estas células recubren la superficie de órganos, glándulas y estructuras internas del cuerpo, por lo que los carcinomas pueden surgir en tejidos muy diversos, como la piel, el pulmón, el tracto digestivo, el hígado, el riñón o las glándulas endocrinas".

Luisito Rey dice que le dio el cáncer en dos dedos, en uno de ellos le quitaron la uña y en el otro está en proceso de análisis. Señaló que él cree que le dio el cáncer en los dedos porque él se mordía las uñas y se dejaba las heridas expuestas, además de que luego le dio una infección producto de que limpiaba a sus mascotas.

“Ansiedad que provocaba que mordiera las uñas, provocando miniheridas y, posterior, una infección porque realicé la higiene a mis mascotas”, explicó el influencer.

Luisito volvió a retomar el tema divino y señaló que se dio cuenta que estaba perdido sin Dios a su lado: “No tenía a Dios en mi vida, no existía inspiración divina, solo huecos que se llenaban con todo, menos con Dios. Estás perdido, crees que lo tienes todo, pero me di cuenta de que no tenía nada”, dijo.

Asimismo señaló que los días en los que se sentía un superhéroe y nada le podía pasar, ya quedaron atrás.

Luisito dijo que actualmente ya superó el cáncer tras haberse atendido oportunamente.