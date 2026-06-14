La inesperada muerte del cantante estadounidense Oliver Tree, este 14 de junio, en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, ha dejado un vacío en la industria musical y también en la vida de quienes compartieron con él momentos cercanos.

En México, miles de personas recuerdan al intérprete por su amistad con el influencer mexicano Aaron Mercury. Los famosos mantuvieron una relación cercana que se reflejó en varias colaboraciones virales que hicieron y en el Supernova Génesis, donde el exparticipante de La Casa de los Famosos apareció en el ring junto al artista.

Conoce cómo inició la amistad entre Oliver Tree y Aaron Mercury, y los momentos más divertidos que regalaron a sus fans.

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Así era la amistad de Oliver Tree y Aaron Mercury; crearon videos virales

Oliver Tree y Aaron Mercury se conocieron en 2024, cuando coincidieron en un evento musical en Los Ángeles, California. Desde entonces, comenzaron a colaborar en videos que rápidamente se hicieron virales en plataformas como TikTok e Instagram, donde protagonizaron escenas llenas de humor, música y situaciones cotidianas.

Pero la relación entre el cantante y el influencer robó reflectores en abril, cuando Oliver Tree acompañó a Aaron durante la entrada en su pelea de Supernova Génesis 2026, uno de los eventos más importantes de la escena de creadores de contenido en México.

La presencia del cantante estadounidense fue vista como un gesto de apoyo y amistad que se volvió viral rápidamente, ya que muchos usuarios jamás imaginaron ver juntas a los dos famosos.

Tras la pelea de Supernova, Oliver Tree y Aaron Mercury compartieron varios videos en TikTok e Instagram, donde protagonizan sketches. El cantante, lucía muy cómodo en la casa del influencer, donde también convivía con la mamá de Aaron.

¿Qué ha dicho Aaron Mercury sobre la muerte de su amigo Oliver Tree?

Tras la confirmación del fallecimiento de Oliver Tree, los seguidores de Aaron Mercury esperaban algún mensaje de despedida o recuerdo para su amigo. Sin embargo, hasta el momento, el influencer no ha publicado ninguna declaración ni imagen relacionada con la tragedia en sus redes sociales oficiales, incluyendo Instagram y X.

El silencio de Aaron, según interpretan las Mercurials, podría significar que el joven está procesando la pérdida del cantante de manera privada, pues se trata de una noticia muy dura para él.

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