¿Quién era Gaspi, youtuber que murió en accidente aéreo en Brasil? De dónde era, edad...

Por la tarde de este domingo una noticia comenzó a causar revuelo y conmoción entre muchas personas, pues se confirmó que el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi murieron en un accidente aéreo.

De acuerdo con medios internacionales, tanto el cantante como el youtuber Gaspi se encontraban en uno de los dos helicópteros que se impactaron este 14 de junio en el cielo de Río de Janeiro, Brasil.

En redes sociales circulan imágenes y videos del momento exacto en el que ambas aeronaes colisionan y se estrellan en un lugar en donde se encontraban muchos vehículos estacionados.

Este fatídito accidente provocó la muerte de al menos seis personas, entre las que se encontraban el cantante de 32 años de edad, el piloto Alexandre Souza, el youtuber Gaspi, el productor de videos Lucas Vignale y otras personas.

#Brasil 🇧🇷



Dos helicópteros colisionaron y se estrellaron en un patio de vehículos en el oeste de Río de Janeiro el domingo, matando al menos a 6 personas. https://t.co/fmAAtR6IMc pic.twitter.com/7Q5UIOFndU — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) June 14, 2026

¿Quién era Gaspi?

Gaspar Prim Díaz era un youtuber de 23 años de edad que nació en Buenos Aires, Argentina; el creador de contenido logró tener un gran número de seguidores gracias a sus videos polémicos.

Gaspi comenzó a hacer videos desde los 17 años de edad, por lo que con su gran trayectoria logró tener un total de 2,85 millones de seguidores en su canal de YouTube, y 3,1 millones de seguidores en instagram.

Su contenido destaca por el humor ácido e incómodo característico de cada uno de sus videos que incluso generan polémica entre las personas, lo que ha llevado a la plataforma a retirar algunos de estos por ser considerados problemáticos o inadecuados.

El argentino participó en la última edición de el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, la “Velada del Año”, en donde se enfrentó a Pexitaa y perdió por nocaut técnico.

En su cumpleaños número 22 el creador de contenido compartió con sus seguidores que “Gaspi” es el personaje que utilizaba como mayor recurso de expresión, y que este le ayudó a llegar a millones de personas.

Apuntó que este personaje que creó con 17 años de edad fue parte de un juego impulsado por crear “un producto diferente, llamativo, con su impronta y por sobre todo personalidad.”

Luego de que se confirmara su muerte, las publicaciones de Gaspi comenzaron a llenarse de comentarios de sus seguidores y de otros creadores de contenido, quienes desean que descanse en paz y aseguran que lo van a extrañar.

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