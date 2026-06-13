Mundial 2026: Influencer coreana denuncia racismo de aficionado mexicano en Guadalajara

La Copa del Mundo 2026 vivió otro momento polémico fuera de la cancha. La influencer surcoreana Yoon Su-jin, conocida en redes sociales como Inocat, denunció haber sido víctima de un acto racista mientras asistía al partido entre Corea del Sur y Chequia en el Estadio Guadalajara.

La creadora de contenido compartió un video en sus redes sociales donde aparece grabando desde las tribunas cuando un aficionado mexicano, ubicado detrás de ella, realiza un gesto considerado ofensivo hacia las personas de origen asiático: se “rasgó los ojos” con los dedos y se empezó a reír. Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron una ola de reacciones tanto en México como en el extranjero.

Junto al video, la influencer publicó un mensaje en el que expresó su molestia por lo ocurrido durante su visita al Mundial. La grabación acumuló millones de visualizaciones en pocas horas y se convirtió en uno de los temas más comentados relacionados con el torneo.

“Llegué hasta México para ver la Copa Mundial... ¿Soy sensible? POV: Viajaste a través del mundo por la Copa Mundial... y experimentaste el racismo...“, escribió.

Condena en redes sociales

La mayoría de las reacciones fueron de apoyo hacia la creadora de contenido. Usuarios mexicanos y extranjeros condenaron el comportamiento del aficionado y señalaron que este tipo de expresiones siguen siendo consideradas actos de discriminación hacia personas asiáticas.

En paralelo, comenzaron a circular publicaciones en redes sociales que intentaban identificar al hombre que aparece en el video. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de esa información ni algún pronunciamiento de autoridades o de la organización mencionada.

Es el presidente de topógrafos en Guadalajara se llama Ulises Bernal Miramontes pic.twitter.com/68piY0wBVp — Norman Oleg (@NormanOlegfo) June 13, 2026

Un hecho aislado en medio de la fiesta mundialista

El caso contrasta con numerosas escenas de convivencia que han protagonizado aficionados mexicanos y surcoreanos durante los primeros días del Mundial. En Guadalajara se hicieron virales videos de seguidores coreanos participando en festejos con aficionados locales, compartiendo tradiciones mexicanas y celebrando juntos en Fan Fest y zonas turísticas.

Aunque el incidente generó indignación, también abrió una conversación sobre la importancia del respeto cultural en un torneo que reúne a miles de personas de distintas nacionalidades.

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