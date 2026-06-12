Así fue el primer autogol del Mundial 2026; lo hizo Damián Bobadilla en el Estados Unidos vs Paraguay (VIDEO)

El primer autogol del Mundial 2026 ocurrió en el juego entre Estados Unidos y Paraguay.

Damián Bobadilla hizo el primer autogol en el Mundial 2026, apenas al minuto 7 del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, con lo cual se puso al frente el equipo coanfitrión de la justa. El zaguero guaraní empujó el balón a su propia portería en su intento por desviar un pase de Weston McKennie, en el duelo en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Todo se derivó de una gran jugada individual del delantero del Milan, Christian Pulisic, la principal figura a seguir de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026.

Damián Bobadilla y su gol en contra: Estados Unidos 1-0 Paraguay.pic.twitter.com/qR4tg1a7jY — Gloria Vera (@gloriavera26) June 13, 2026

Paraguay vuelve a un Mundial 16 años después

La selección de Paraguay no jugaba el máximo evento futbolístico desde Sudáfrica 2010, por lo que el Mundial 2026 tiene un significado muy especial para el pueblo guaraní.

La Albirroja estuvo muy cerca de ser semifinalista en la primera edición del certamen en África, pero cayó de manera cardiaca a manos de España en cuartos de final.

Paraguay no logró el objetivo de clasificarse a Brasil 2014, Rusia 2018 ni Qatar 2022. El aumento en los cupos por zona para Norteamérica 2026 fue vital para su regreso a la Copa Mundial de la FIFA.

EVG