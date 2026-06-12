¡OFICIAL! Neymar Jr. se pierde el primer juego de Brasil en el Mundial 2026

Neymar Jr. recibió la convocatoria al que podría ser su último Mundial con la Selección de Brasil; sin embargo, el delantero del Santos llegó a la concentración con una lesión, la cual sigue arrastrando y por la que se perderá el debut de la Canarinha ante Marruecos en la cancha del Estadio de Nueva York este 13 de junio del 2026.

“Neymar está trabajando muy duro para recuperarse lo más rápido posible. La expectativa es que se recupere y se reincorporará al grupo la próxima semana”, comentó Carlo Ancelotti previo a enfrentarse a Marruecos en Nueva York.

Neymar Jr. seguirá trabajando por separado para estar listo de cara al segundo encuentro de Brasil en el Mundial 2026, aunque será Carlo Ancelotti quien confirme si el astro brasileño está listo para saltar al campo de juego.

🚨🇧🇷 BREAKING: Neymar Jr to miss Brazil vs Morocco opening game but back next week.



“Neymar is working very hard to recover as quickly as possible. The expectation is that he will recover and rejoin the group next week”. pic.twitter.com/8aFLuHyo11 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

Neymar Jr. se subió a la convocatoria en lugar de Joao Pedro

Neymar Jr. logró subirse a la convocatoria de Carlo Ancelotti para disputar el Mundial 2026, una noticia que le gustó a algunos aficionados, pero a otros no tanto, pues afirman que el jugador del Santos ya no tiene mucho que aportar a la Canarinha.

Sin embargo, para el estratega italiano, Neymar Jr. tiene la habilidad para ayudar a Brasil durante la Copa del Mundo en Norteamérica, aunque el lugar que ocupó el ariete de 34 años se presupuestaba que sería para el delantero del Chelsea Joao Pedro, quien tuvo una gran campaña con los Blues.

Habrá que esperar poco más de una semana para ver a Neymar Jr. en acción en el Mundial 2026. El brasileño llamó a esta etapa de su carrera como el “Last Dance”, pues será su último Mundial en su vida profesional.

DCO