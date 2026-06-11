Corea del Sur remonta y vence a Chequia en el arranque del Mundial 2026

Jugadores de Corea del Sur festejan el tanto de la victoria.

Corea del Sur arranca el Mundial 2026 con una victoria sobre Chequia por marcador de 2-1 con remontada incluida en la cancha del Estadio Guadalajara. Los tres tantos del compromiso se dieron en la segunda parte, la cual fue muy diferente a la primera mitad, que terminó con la paridad en el marcador tras 45 minutos.

Corría el 59′ de tiempo corrido en el segundo partido de la Copa del Mundo del 2026 y Vladimir Coufal mandó un servicio desde la banda derecha al corazón del área con un saque de banda. Dentro de los 16.50 apareció Ladislav Krejci, quien mandó la esférica al fondo de la red con un cabezazo letal.

🇰🇷 Corea del Sur 0-1 Chequia 🇨🇿



Un solo tiro le basto a Chequia para mover el marcador



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Los Tigres de Asia estaban contra las cuerdas a 30 minutos de terminar el partido y Chequia marcó el primer tanto del cotejo con el primer tiro que hicieron a puerta en el compromiso. Sin embargo los coreanos lograron darle la vuelta a la situación para ponerse en el segundo puesto del Grupo A.

Al 67′ de juego el mediocampista del Paris Saint-Germain Kang-in Lee le cedió la esférica a Hwang In-beom, quien enganchó dentro del área de República Checa y definió sutilmente por encima del arquero Matej Kovar para igualar los cartones en el Estadio AKRON.

Corea del Sur fue el equipo que más propuso en el encuentro y la insistencia en contra de la cabaña de Chequia les dio el resultado a favor a diez minutos de llegar al final del partido. Hyeon-gyu Oh fue el autor del segundo tanto del compromiso para Los Tigres de Asia.

GOOOOOL de Corea del Sur! In-Beom-Hwang aprovecha un buen pase de Kang-In-Lee y resuelve en el área pese a la salida de Matej Kóvar para empatar el partido al minuto 67 en el Estadio Guadalajara.



Corea del Sur 🇰🇷 1-1 República Checa 🇨🇿 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bZ79PVKvRV — Guachi Fútbol Club (@GuachiFC) June 12, 2026

El ariete del Besiktas le ganó la espalda al defensa de Chequia y de primera intención contactó la esférica para mandar a guardar la de gajos al fondo de la red. Corea del Sur terminó el encuentro con 15 tiros totales, aunque solo entraron dos.

Chequia volvió a ponerse arriba en el marcador después del primer gol de Corea del Sur, nuevamente a balón parado le hicieron daño a Los Tigres de Asia, sin embargo el tanto fue anulado por un fuera de lugar previo a la anotación.

El siguiente encuentro para los coreanos será nuevamente en la cancha del Estadio AKRON ante la Selección Mexicana el próximo 18 de junio del 2026, encuentro que podría definir a falta de un partido al equipo que estaría cerca de quedarse con el primer lugar del Grupo A.

DCO