De Samuel García a Xóchitl Gálvez: Políticos asisten a inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México fue un evento que llamó la atención a nivel internacional. En México, los políticos también aprovecharon para hacerse presente en el recinto deportivo para apoyar a la Selección Mexicana.

Entre los políticos que fueron captados en el partido inaugural de México contra Sudáfrica fueron:

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus

La exsenadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz

El presidente del Congreso de la CDMX, Jesús Sesma

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega

Los únicos políticos que lograron tomarse una fotografía con Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), fueron los mandatarios estatales de Jalisco y Nuevo León.

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¡Ya lista para apoyar a la selección en esta inauguración del Mundial!



¡Con todo Méxicooooo! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/etu9jbrFVh — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 11, 2026

1 - 0 INFANTINO

YA CAYÓ EL PRIMERO DE QUIÑONES pic.twitter.com/YTRAxaBZhm — Samuel García (@samuel_garcias) June 11, 2026

Te amo México. Vamos a ganar (y no me refiero nada más al partido) pic.twitter.com/m9mnMbAOb9 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 11, 2026

La presencia de ambos gobernadores en la inauguración coincidió con el estatus de sus respectivas entidades como sedes oficiales de los encuentros mundialistas programados en territorio nacional.

El diputado del Congreso de la Unión de México, Cuauhtémoc Blanco, sostuvo un encuentro con Younghee, de JTBC, y Kang Woo Seok de Corea del Sur, con quienes platicó sobre los retos deportivos e México.

Además, ofreció un mensaje para los seleccionados mexicanos previo a la inauguración del Mundial 2026.

“Mi consejo es: disfruten cada momento, apoyen a nuestra Selección y nunca dejen de creer. Porque los Mundiales pasan, pero los recuerdos duran para toda la vida”, indicó el legislador en la red social X.

Hoy vuelve a latir fuerte el corazón de millones de mexicanos.



Sé lo que se siente ponerse la playera de México en un Mundial, escuchar el Himno Nacional y representar a todo un país. Son emociones que nunca se olvidan.



Mi consejo es: disfruten cada momento, apoyen a nuestra… pic.twitter.com/7RbsnEWTGk — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) June 11, 2026

México gana su primer partido inaugural

En el terreno deportivo, la Selección Mexicana obtuvo un triunfo al ganar su primer partido inaugural en la historia de los mundiales, tras vencer a su similar de Sudáfrica.

El encuentro concluyó con un marcador de 2-0 a favor del equipo local, gracias a las anotaciones de los delanteros Julián Quiñonez y Raúl Jiménez.

Abarrotan el Ángel de la Independencia y el Zócalo

Al finalizar el partido en el Estadio Ciudad de México, miles de aficionados se movilizaron en la capital del país al Zócalo de la Ciudad de México, con el Fan Fest y a otros sitios como Reforma, pese a las lluvias registradas este 11 de junio de 2026.

Los seguidores del conjunto nacional abarrotaron las inmediaciones del Ángel de la Independencia con la finalidad de festejar la victoria del equipo mexicano en el arranque de la competencia mundial.

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JVR