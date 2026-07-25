Plan anticrimen tira 50% homicidios en Morelos

Con el Plan Morelos, puesto en marcha en el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el promedio diario de homicidios doloso en esta entidad ha caído 54 por ciento.

En el marco de la gira presidencial que se realiza este fin de semana por dicha entidad, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso que el promedio de ese delito en septiembre de 2024 era de 3.5 personas asesinadas, pero bajó a 1.6 en junio de este año.

La funcionaria federal subrayó que la reducción delictiva ha sido mucho más contundente a partir de la implementación del Plan Morelos, puesto en marcha en la entidad desde abril de este año, cuando el promedio de asesinatos se encontraba en 3.7 diarios.

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El Dato: El Plan Morelos registró que el robo a transportistas con violencia bajó 30%, mientras que el robo de vehículos con violencia bajó un 32% respecto a mediciones previas.

Respecto a la comparativa anual, los datos recabados por la dependencia demostraron que junio de 2026 registra las cifras más bajas de ese delito desde 2019, lo que, además, representa una disminución de 43 por ciento respecto a junio de 2025.

En cuanto a los delitos de alto impacto por cada año en la entidad, la reducción observada es de nueve por ciento en comparación con 2025; no obstante, el promedio aún se observa arriba de lo registrado entre 2017 y 2022.

2 mil 300 elementos de la GN están asignados a Morelos

En el balance de la estrategia de seguridad desplegada en Morelos, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, expuso que, desde que inició el sexenio y hasta el 30 de junio, se han detenido a dos mil 243 personas vinculadas a delitos de alto impacto. Asimismo, han asegurado 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos y 858 kilos de droga, a lo cual se suma el desmantelamiento de seis laboratorios clandestinos.

En su mensaje, la Presidenta remarcó que, a pesar de que se ha trabajado en mejorar a la Guardia Nacional (GN) para abonar a la seguridad del país, los gobiernos estatales también deben apoyar con el fortalecimiento de sus corporaciones policiales para que se encuentren mejor capacitadas, pero también “limpias”.

Subrayó que, con los cambios a la GN, no sólo se trabajó para mejorar a los mandos oficiales, sino también a los cuerpos de seguridad y, así, éstos cuenten con la disciplina y la formación que se brinda en la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), lo cual, refirió, es lo que ha llevado a una mejora en los indicadores de seguridad nacional.

“No se compara con lo que era la Policía Federal. Son hoy 120 mil elementos, más o menos, con el objetivo de llegar a 130 mil en el corto plazo y seguir aumentando, pero, además, el fortalecimiento de los oficiales, de sus mandos. Es decir, una fuerza policial con la disciplina, la formación de la Secretaría de la Defensa Nacional, como la Guardia Nacional, no había existido en México, y eso da los resultados que estamos dando: la coordinación interna, el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación y la consolidación de la Guardia Nacional”, destacó.

En ese contexto, remarcó que, a pesar de contar con una corporación federal de tales dimensiones, aún es necesario mejorar a las policías en las entidades federativas y en los municipios: “Aún con toda la GN, los gobernadores tienen la responsabilidad de fortalecer a las Policías estatales porque, aún con toda la GN, necesitamos de las Policías estatales, formadas, capacitadas, limpias, que hagan su labor. Y también los presidentes municipales, porque así es la Constitución, la autonomía municipal quedó establecida desde la Constitución de 1917. Entonces, los presidentes municipales tienen que hacer su parte para fortalecer a las Policías Municipales”.

La mandataria mencionó que la coordinación que se establece con el Gabinete de Seguridad para mantener una colaboración entre los tres niveles de gobierno no sustituye la responsabilidad de los gobiernos locales, por ello advirtió que aun cuando algunas demarcaciones no cuenten con recursos para aumentar su fuerza policial, deben asegurarse de que quienes los conforman sean personas “limpias” y que cumplen con su labor de proximidad.

No obstante, comentó que cuando hay presidentes municipales que se involucran con la delincuencia organizada, lo más probable es que sus policías operen en la misma dinámica criminal y es en ese contexto donde la Federación interviene por medio de investigaciones a partir de las denuncias que lleguen a presentarse.

Morelos invierte 240 mdp en infraestructura: Saravia

| Por Yulia Bonilla |

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó que habrá una inversión superior a los 200 millones de pesos para diversas obras en la entidad.

Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum se desplegó al territorio morelense junto al Gabinete de Seguridad para evaluar su avance en diversas materias y para encabezar la entrega y progreso de distintos proyectos sociales en la entidad.

En su mensaje de recepción a la mandataria, la gobernadora precisó que para este año se inyectarán 240 millones de pesos (mdp) a obras a ejecutarse en Cuautla, cuyos detalles serán dados a conocer en otro momento a la población.

También agradeció a la Presidenta y al Gabinete por el respaldo y colaboración que han mantenido por medio del Plan de Seguridad Morelos, particularmente al oriente del estado, es decir, en Cuautla

Agradeció a la población por la confianza a su administración al colaborar con la presentación de denuncias, las cuales sirven para mantener el plan de seguridad.

En su gira por el estado, la Presidenta también encabezó la entrega de apoyos en materia de vivienda para la población de la entidad, así como programas para productores cañeros de la región.

Al trasladarse al municipio de Xoxocotla, la mandataria federal realizó la entrega de 43 nuevos hogares a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), así como 348 constancias de finiquito de crédito del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y 79 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

En Cuernavaca, la Presidenta se trasladó a Zacatepec para encabezar la entrega del programa Producción y Fertilizantes Gratuitos para el Bienestar dirigido a productores de caña, en el marco del plan de recuperación de costos de este producto.

Enfatizó el avance de su administración en recuperar la cuota de exportación a EU, país al que, a partir del siguiente ciclo, se enviarán 1.2 millones de toneladas de azúcar, lo que provocará un aumento al su precio para mejorar los ingresos de los productores.





Baja el temor al delito; 60% se siente inseguro

| Por Elizabeth Hernández |

El temor al delito cedió durante el segundo trimestre de 2026, aunque la mayoría de la población adulta todavía considera peligroso vivir en su ciudad. El segundo corte anual de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) ubicó la percepción de inseguridad en 59.8 por ciento, dos puntos por debajo de la cifra reportada en marzo y tres que lo observado un año antes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) determinó que ambas reducciones resultaron estadísticamente significativas.

La baja del promedio nacional no se reflejó de manera uniforme en las 91 áreas urbanas analizadas. Frente al primer trimestre, 73 permanecieron sin cambios estadísticamente significativos, sólo 12 registraron una reducción y seis mostraron un aumento en la percepción de inseguridad. El resultado general, por tanto, convivió con deterioros puntuales y con amplias diferencias entre localidades.

El Dato: Un 18.2% de los encuestados consideró que la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de bien, y 23.5 % manifestó que mejorará.

Culiacán fue uno de los casos que se apartaron de la tendencia. La proporción de habitantes que manifestó sentirse insegura aumentó seis puntos hasta colocarse en nueve de cada 10, lo que colocó a la capital sinaloense en el segundo lugar nacional, sólo detrás de Irapuato, que alcanzó 91.2. En este último municipio, sin embargo, el cambio respecto de marzo no tuvo significancia estadística.

También empeoró la percepción en Campeche, Tapachula, Los Mochis, Apodaca y San Pedro Garza García. Las primeras dos ya mostraban niveles superiores al promedio, mientras que los otros tres conservaron niveles relativamente bajos pese al repunte de este trimestre.

TENDENCIA POSITIVA ı Foto: Especial

En el extremo opuesto, Nezahualcóyotl reportó una de las caídas más amplias, al pasar de 55.5 a 41.3 por ciento. Zapopan restó casi 16 puntos porcentuales, lo que se traduce a que pasó de que siete de cada 10 habitantes consideraran inseguro vivir en la ciudad a poco más de cinco de cada 10 en sólo tres meses. Otras cuidades con descensos importantes fueron Guadalajara, Ecatepec, Naucalpan, Guanajuato, Tepic e Ixtapa-Zihuatanejo.

Al extender la comparación hasta junio del año pasado el balance muestra una baja en 23 áreas urbanas, un aumento en seis y estabilidad en 62. El promedio del país retrocedió 3.4 puntos porcentuales en 12 meses, pero algunos municipios siguieron una trayectoria distinta.

El deterioro anual tuvo su expresión más marcada en Puerto Vallarta, donde el temor dejó de afectar a menos de tres de cada 10 habitantes y alcanzó a casi dos de cada tres. Mazatlán, que ya partía de un nivel elevado, pasó de cerca de dos tercios de su población a casi ocho de 10. Cuajimalpa también cruzó wl umbral, pues hace un año poco más de un tercio consideraba insegura la demarcación y ahora esa percepción supera a la mitad de sus residentes.

La inseguridad sigue marcando con mayor fuerza la vida cotidiana de las mujeres. Casi dos de cada tres dijeron sentir temor en su ciudad, mientras entre los hombres la proporción apenas superó la mitad. La brecha mantuvo 13 puntos de diferencia entre cada género, esto pese a la mejoría registrada en ambos grupos frente a las mediciones previas.

En cuanto a los lugares de riesgo, los espacios de uso cotidiano concentraron las mayores expresiones de temor entre la población. Siete de cada 10 personas dijeron sentirse inseguras en cajeros automáticos en la vía pública, mientras la calle y el transporte colectivo superaron seis de cada 10. Entre las mujeres, la proporción en terminales bancarias exteriores llegó a 76.6 por ciento, frente a 63.2 por ciento entre los hombres.

“Mejora va lenta, pero se están dando resultados”

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la mejora en los indicadores sobre la seguridad que perciben las y los mexicanos respecto del lugar en el que habitan, y consideró que hay ocasiones en la que este indicador va más lento en comparación con los resultados que ha dado la estrategia implementada en el territorio nacional.

En el último reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que 59.8 por ciento de los consultados considera que la ciudad en la que viven es insegura, dato que es menor al 61.5 por ciento y 63.2 por ciento que se reportó en marzo pasado y junio del 2025, respectivamente.

3.4 por ciento bajó la sensación de inseguridad en un año

Consultada al respecto durante su conferencia de prensa, la mandataria comentó que la percepción de seguridad también depende de la información que se difunde y que llega a la población y por eso, en ocasiones, los resultados pueden ir más “lento”.

“La percepción va a veces más lento. Depende de muchas cosas la percepción. Si hay más información, incluso de detenciones, puede subir la percepción de inseguridad. O sea, la percepción de si te sientes más seguro o inseguro no sólo es si alguien de tu familia o tú fueron víctima de un delito, sino lo que ves todos los días, lo que oyes, lo que escuchas. Entonces, eso tiene que ver con la percepción”, comentó.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo destacó que la estrategia de seguridad puesta en marcha durante su gobierno ha dado resultados y eso se refleja en los indicadores de seguridad y poco a poco la población los nota: “Lo importante aquí es que estamos dando resultados en los indicadores de seguridad y la gente comienza a notar esa disminución”.

La mandataria destacó que, aunque desde el sexenio pasado ya se observaban reducciones considerables, la tendencia se ha mantenido a la baja durante su administración.