Rosa Icela se reunirá con familia de periodista asesinado en Oaxaca

A dos días del asesinato del periodista, Salomón Jara convocó, el 24 de julio, a los reporteros a una reunión en la que recalcó la disposición de su gobierno para esclarecer el crimen.

Tras el asesinato del periodista Alejandro Leyva en Oaxaca, la Secretaría de Gobernación (Segob) entablará un diálogo con la familia del comunicador y abrirá diálogo con el gremio de la entidad.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que encomendó a la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, abrir diálogo con los periodistas en el estado.

Al respecto, la funcionaria federal comentó que, además de reunirse con los familiares de la víctima, los comunicadores pidieron atención bajo la exigencia de que el crimen no quede impune y que sea su labor informativa la principal línea de investigación para esclarecer el crimen, con lo cual, se dijo comprometida.

“Por instrucción de la Presidenta, tendremos esta reunión con la familia del periodista fallecido. También con algunos periodistas que nos han pedido una reunión, con la exigencia de que el homicidio no quede impune, y así nos hemos comprometido a diversas reuniones. Entonces, esa es la cuestión. La instrucción de la Presidenta es muy clara como en otros casos. Que no haya impunidad”, sostuvo.

En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que el caso del periodista Alejandro

Leyva, ya fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) para que, junto al Gabinete de Seguridad federal se emprendan las labores que permitan dar con los responsables de su asesinato.

“Este homicidio ya fue atraído en su totalidad por la FGR y es un caso que vamos a trabajar en el Gabinete de Seguridad con la FGR. Ya es una investigación federal”, acotó.

Al respecto, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, descartó solicitar licencia a su cargo, al dar respuesta a los señalamientos que lo relacionan con el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar y expresó su respaldo para que la FGR atraiga y conduzca las investigaciones del caso.

El mandatario estatal sostuvo que no existe ningún elemento que sustente las acusaciones en su contra y afirmó que, hasta el momento, los señalamientos que se han difundido han sido únicamente a través de redes sociales, sin que se hayan presentado pruebas ante las autoridades.

Jara Cruz consideró que la intervención de la FGR permitirá que las indagatorias se desarrollen de manera objetiva, imparcial y sin presiones de carácter local o estatal. Asimismo, reiteró su disposición y la del gobierno de Oaxaca, para colaborar con el Ministerio Público Federal en caso de que sea requerido durante el desarrollo de las investigaciones.

“Si la FGR me cita a comparecer, acudiré conforme a la ley”, aseguró el mandatario e insistió en que su administración no brindará protección ni trato preferencial a las personas involucradas en algún probable delito.

Salomón Jara también afirmó que en su gobierno no habrá impunidad y que las autoridades estatales mantendrán una actitud de cooperación con las instancias federales encargadas del caso.

En otro tema, Jara Cruz adelantó que reconsiderará la relación de su administración con algunos medios de comunicación, luego de señalar que, a su juicio, se han difundido acusaciones sin sustento. No obstante, precisó que su gobierno tiene una postura abierta frente al escrutinio público: “Como gobierno de izquierda, bienvenida la crítica”.

Las declaraciones del mandatario estatal se producen en medio de las exigencias para esclarecer el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar y de los llamados para que las investigaciones se desarrollen con independencia y transparencia y no haya impunidad en los ataques a periodistas.