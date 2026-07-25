Primer ingreso a licenciaturas

UNAM continúa revisión de exámenes tras polémica y suspende inscripciones

La máxima casa de estudios notificó que se pospondrá provisionalmente la inscripción contemplada a partir del lunes 27 de julio

UNAM frena inscripción a 1.er ingreso de licenciatura
UNAM frena inscripción a 1.er ingreso de licenciatura Foto: larazondemexico
Por:
Yulia Bonilla

LA UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió la inscripción de los alumnos de primer ingreso a todas sus licenciaturas, luego de la controversia que enfrenta a partir de los puntajes atípicamente elevados que gran parte de los aspirantes obtuvo en la presentación del examen de admisión que, por primera vez, se llevó a cabo en línea.

La máxima casa de estudios notificó que se pospondrá provisionalmente la inscripción contemplada a partir del lunes 27 de julio, por lo que quedan suspendidos todos los trámites de entrega de documentos para el siguiente ciclo.

La medida se tomó para dar tiempo a que la Comisión Técnica que el rector Leonardo Lomelí conformó ante esta controversia, presente sus conclusiones y recomendaciones tras realizar un análisis al cuestionado concurso de selección.

La institución se comprometió a informar con oportunidad las determinaciones que se adoptarán respecto a la continuidad del proceso de ingreso: “La UNAM actúa en todo momento con la convicción de que debe ser ejemplo de respeto a las normas y a los procesos establecidos que velan por la integridad y la honestidad académica. ”.

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