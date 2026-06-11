¿A qué hora es la Inauguración del Mundial 2026?

El día llegó, este 11 de junio de 2026, por fin se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026, lo que marca el inicio del evento deportivo más importante del futbol.

Los aficionados llegaron desde las 7:00 am para poder garantizar su acceso fácilmente al Estadio Ciudad de México al sur de CDMX. No quieren perder detalle del show de música encabezado por Shakira y por supuesto del partido inaugural de México vs Sudáfrica.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026 empieza a las 11:30 am y tendrá una duración de entre 35 y 40 minutos, ya que se espera que el show terminé a las 12:05 pm.

Posteriormente, se le llevará a cabo el partido entre México vs Sudáfrica, el cual comenzará a las 13:00 horas, es decir, a la 1 pm.

¿Qué artistas se van a presentar en la inauguración del Mundial 2026?

La artista principal es Shakira, ella encabeza el evento musical para el arranque de la Copa del Mundo 2026, sin embargo, también habrá otros artistas.

Belinda se va a presentar con Los Ángeles Azules, ellos van a interpretar la canción del Mundial llamada “Por Ella”, la cual está dentro del álbum oficial de FIFA.

También va a estar Maná, J Balvin, Burna Boy, Alejandro Fernández, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

Te dejamos la lista completa de los artistas que van a cantar en la inauguración:

Shakira

Belinda

Los Ángeles Azules

Maná

J Balvin

Burna Boy

Alejandro Fernández

Danny Ocean

Lila Downs

Tyla

LA CANTANTE colombiana y sus bailarinas, durante un ensayo ı Foto: @shakira y @belindapop

El evento es uno de los más esperados, además Shakira es una de las artistas con más experiencia en shows musicales en los eventos deportivos, ya que se ha presentado en varios, su canción de Waka Waka y el show que presentó en el Mundial de Sudáfrica 2010 es uno de los más recordados. Asimismo compartió escenario con Jennifer López en el Super Bowl de 2020.

Así que los aficionados y fans de la música esperan un show de gran altura.

Shakira estuvo ensayando en el Estadio Ciudad de México y en redes sociales se filtraron algunos momentos en los que la colombiana estuvo practicando sus coreografías para ofrecer un gran espectáculo.

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