¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro con el UAE Team Emirates en la temporada 2026?

Isaac del Toro firmó una actuación perfecta en su primera participación del Tour de France al quedar en el tercer lugar general y convertirse en el mejor ciclista joven de la edición 2026, con lo que se quedó con el maillot blanco tras las 21 etapas de la competencia.

Aunque su participación en el Tour de France llegó a su fin, la actividad del mexicano aún no termina en la temporada, pues seguirá participando en diferentes competencias y, si el UAE Team Emirates lo decide, podríamos ver al mexicano participar en la Vuelta a España en un par de semanas más.

Third overall at @LeTour on debut, @ISAACDELTOROx1 🐂🤍



After an incredible ride throughout the three weeks from Montjuïc to Montmartre, Isaac becomes the first 🇲🇽 to finish on the Tour de France podium.



The best young rider classification is his, as is the White Jersey 🦅… pic.twitter.com/w2mdrA3mWt — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 26, 2026

¿Cuál es la próxima competencia de Isaac del Toro en 2026?

Isaac del Toro seguirá preparándose para sumar más victorias a su cuenta personal en la campaña; su mejor marca la hizo en 2025, cuando logró 18 primeros lugares en todo el año. En esta temporada lleva nueve conquistas, contando la etapa que ganó en el Tour de France.

El que podría ser el siguiente reto de Isaac del Toro en la temporada es el Mundial de Ruta, el cual se llevará a cabo en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre de este año, además de que podríamos ver de vuelta al mexicano en el Campeonato Nacional de Ruta con fecha y sede por definir.

El mexicano lleva dos podios en las dos ediciones que ha participado de dos Grandes Vueltas, un segundo puesto en el Giro de Italia y quedó en el tercer escalón en la edición 2026 del Tour de France, así que el bajacaliforniano es una de las nuevas caras del ciclismo mundial para el futuro.

🚨 #ÚLTIMAHORA | ¡Isaac del Toro hace historia en el Tour de France! El ciclista mexicano cerró su primera participación con un histórico tercer lugar en la clasificación general y conquistó el maillot blanco como mejor joven de la competencia. 🇲🇽🚴‍♂️



Desde París, el integrante… pic.twitter.com/sY9M6iQCXD — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 26, 2026

Isaac del Toro, el primer mexicano en el podio del Tour de France

El Tour de France es la competencia de ciclismo más exigente e importante del calendario y el mexicano Isaac del Toro tuvo su primera participación este año, realizando un trabajo excepcional para quedarse con el tercer lugar general de la competencia.

Además, El Torito se convirtió en el primer ciclista mexicano en subirse al podio en el Arco del Triunfo, ya que en la historia del torneo tres atletas nacionales han participado en este certamen, contando la presencia del bajacaliforniano.

El mexicano compartió el podio con su compañero Tadej Pogacar, a quien ayudó durante las 21 etapas del Tour de France para que lograra su quinto título en la capital francesa, pero en el futuro posiblemente le toque a Isaac del Toro escuchar el Himno Nacional Mexicano en la premiación.

DCO