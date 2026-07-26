El encuentro entre Checo Pérez y Noel León en Hungría que dejó una inesperada plática entre los mexicanos (VIDEO)

Noel León puso el nombre de México en alto después de ganar el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 2 y conseguir su primera victoria en una carrera principal de su categoría, ya que hace algunos meses salió victorioso en la Sprint Race de Mónaco.

El mismo día, Sergio Pérez tuvo actividad con Cadillac en la Fórmula 1 horas más tarde de la victoria de Noel León, así que los dos volantes mexicanos se encontraban en el Hungaroring y ambos se cruzaron en el paddock, donde tuvieron una plática que emocionó a la afición mexicana, ya que se reunió el presente y futuro del automovilismo azteca.

Congrats from Checo 🥳👍@SChecoPerez spoke with his Mexican compatriot, Noel León, after his Feature Race triumph 🇲🇽🤝#F2 #HungarianGP pic.twitter.com/xQxTvtbM5B — Formula 2 (@Formula2) July 26, 2026

Esto fue lo que le dijo Checo Pérez a Noel León en Hungría

Noel León tuvo una carrera difícil en Hungría, pero el mexicano logró mantener la posición para llevarse su primera victoria en una carrera principal y lo hizo ante los ojos del mejor piloto azteca, Checo Pérez.

Tras finalizar la carrera de la Fórmula 2, Noel León y Checo Pérez se encontraron en el paddock y tuvieron una breve plática, en la que el volante de Cadillac le dijo al joven piloto: “Te vi que te estaban alcanzando al final; lo importante es que salió. A seguirle, gue..., a seguirle así”, felicitando a su compatriota por lo conseguido.

El Himno Nacional Mexicano retumbó en el Hungaroring y, al final de la carrera, Noel León fue entrevistado por la gente de la F2, dejando una de las imágenes más hermosas del deporte mexicano, ya que el piloto de Campos Racing no pudo contener las lágrimas tras conseguir una victoria histórica en su carrera.

Noel León es el futuro del automovilismo mexicano

Con apenas 21 años, Noel León ya está figurando en una de las mejores categorías del automovilismo, la Fórmula 2, y el regiomontano se coloca como uno de los mejores pilotos para el futuro de México.

El volante de Campos Racing aún tiene cosas por aprender, pero si su nivel sigue en ascenso, posiblemente lo podríamos ver en un futuro competir en la Fórmula 1, aunque no será un camino sencillo para él llegar hasta el Gran Circo.

De momento, sus victorias en la Fórmula 2 han puesto su nombre en el mapa y en el radar de las escuderías de la Fórmula 1, por si en dado caso llega a ser considerado para sentarse en uno de los asientos de la máxima categoría del automovilismo.

DCO