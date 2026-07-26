Noel León gana en Hungría y consigue su primera victoria en una carrera principal de la Fórmula 2

El Himno Nacional Mexicano volvió a retumbar en la Fórmula 2, pero esta vez en una carrera principal de la categoría, gracias a la grandiosa victoria de Noel León en Budapest, un primer lugar que el piloto azteca celebró por todo lo alto en cuanto cruzó la línea de meta.

El volante de Campos Racing se mantuvo en la segunda posición de la parrilla durante una gran parte de la carrera, pero un Virtual Safety Car le ayudó al mexicano para hacerse con el primer puesto de la contienda y mantener la posición hasta terminar la carrera.

Noel León. FIA Formula 2 Feature Race winner 🥇🏆



The Mexican claimed his third victory of the season with a great drive. Vamos! 🇲🇽🙌#F2 #HungarianGP pic.twitter.com/Y1edwmD1vs — Formula 2 (@Formula2) July 26, 2026

El volante mexicano mantuvo a raya a Kush Maini, piloto de ART Grand Prix, y a Rafael Câmara, de Invicta Racing, hasta ver la bandera a cuadros, ya que Noel León es un rival complicado de rebasar y el nacido en Monterrey logró defenderse para llevarse el primer puesto.

“Estamos muy contentos con este resultado. Ha sido un buen fin de semana para nosotros, pero ahora toca descansar. Esta es la mejor manera de empezar el descanso. Gracias a todos por vuestro increíble apoyo, y seguiremos esforzándonos”, comentó Noel León.

Tras la carrera en Budapest, Nikola Tsolov mantiene el liderato del Campeonato de Pilotos con 167 puntos, por delante de Gabriele Minì, segundo con 147. Rafael Câmara recorta distancias y se sitúa tercero con 145 puntos. Alexander Dunne se mantiene cuarto con 108. Noel León es quinto con 94 puntos.

NOEL LEÓN WINS IN BUDAPEST!!! 🥇



The Mexican takes his first Feature Race win! 👏#F2 #HungarianGP pic.twitter.com/qbl9MX7gdX — Formula 2 (@Formula2) July 26, 2026

La escudería del mexicano, Campos Racing, lidera la clasificación del Campeonato de Constructores con 261 puntos y tiene una gran ventaja sobre Invicta Racing, segundo puesto con 187 unidades. MP Motorsport ocupa el tercer lugar con 176 puntos, mientras que Rodin Motorsport se sitúa cuarto con 167. ART Grand Prix se encuentra quinto con 147 puntos.

La siguiente carrera de la Fórmula 2 será después del parón de verano, los pilotos de la categoría visitarán el Templo de la Velocidad en Monza para la décima parada del serial. La carrera se llevará a cabo en el fin de semana del 4 al 6 de septiembre.

DCO