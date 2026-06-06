¿Quién es Noel León, el piloto mexicano que está triunfando en el mundo?

Noel León celebra su primer ligar en el sprint del GP de Mónaco de F2

El mundo del automovilismo está impresionado con las recientes actuaciones del regiomontano Noel León, quien este sábado ganó la carrera sprint del Gran Premio de Mónaco de F2, siendo el segundo mexicano en conquistar el Principado.

Conoce a Noel León, el futuro del automovilismo mexicano

Noel Jesús León Vázquez es un piloto mexicano nacido el 21 de diciembre de 2004 en Monterrey, Nuevo León. Como casi todos los pilotos, el volante arrancó su carrera en el kartismo, en donde compitió hasta 2017, logrando muchos campeonatos.

Look how happy they all are with their new trophies 🤭🏆#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/0O5XfVqkeD — Formula 2 (@Formula2) June 6, 2026

Luego de su etapa en el karting concluida, Noel León debutó en el Campeonato NACAM de Fórmula 4 con el equipo mexicano Ram Racing Team en la temporada 2017-18. Subió al podio dos veces y culminó la campaña en el lugar 12 con 45 puntos.

En 2019 fue elegido como Novato del año en NASCAR Truck Series. Para 2020 el regiomontano fue campeón FIA Fórmula 4 México, subcampeón NASCAR México Challenge y novato del año en la misma serie.

Los éxitos del joven volante azteca fueron llamando la atención de diferentes categorías al rededor del mundo. Su carrera siguió en la FIA Fórmula 4 USA, en donde fue campeón, además que se coronó en la NASCAR México Challenge y se convirtió en campeón nacional de Fórmula Karts KZ1.

Noel León is officially a Monaco race winner 🏆🇵🇱



The Mexican claims back-to-back Sprint Race victories 👏#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/pFOG89DkrS — Formula 2 (@Formula2) June 6, 2026

Para 2022 Noel León dio un paso importante en su trayectoria al formar parte del Red Bull Junior Team y correr en la Fórmula Regional Europea. Tuvo participación en varias carreras, pero cambió de equipo un año más tarde.

Noel León y una carrera prometedora

Logró el campeonato de la Euro Fórmula Open con el equipo Motopark en 2023 y ya arrancaba su camino por los grandes equipos que sirven de plataforma para las principales categorías. En 2024 empezó en la Fórmula 3 con el equipo VAR, ubicándose en la décima posición.

Para siguió corriendo en la FIA Fórmula 3, terminando en el puesto 17 con 36 puntos acumulados en el año. En F3 se subió cinco veces al podio con diferentes equipos. Logró podio en Imola, Spa, Silverstone (2 veces) y Budapest.

Noel León actualmente corre en Fórmula 2 con el equipo español Campos Racing junto a Nicola Tsolov. Tuvo su primera conquista en esta campaña en la Sprint Race del Gran Premio de Montreal y la segunda victoria fue en la carrera corta del GP de Mónaco.

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