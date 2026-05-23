¡ORGULLO MEXICANO! Noel León gana la Sprint Race en Montreal y firma su primera victoria en la F2

Noel León escribió su nombre en letras de oro y puso la Bandera de México en alto al quedarse con el primer puesto de la Sprint Race en Montreal para firmar su primera victoria en la F2 y ser el primer piloto mexicano en ganar dentro de esta categoría del automovilismo.

El piloto de Campos Racing mantuvo la calma durante la carrera para cruzar la línea de meta como primer lugar en la Sprint Race por varios segundos de diferencia. El mexicano no tuvo un gran inicio en la competencia y logró recuperarse durante las 28 vueltas; realizó varios adelantos y gracias a un safety car fue como se quedó con la victoria.

¡VIVA MÉXICO! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽



History made in Montreal as Noel León becomes the first Mexican driver to win in #F2 🏆#CanadianGP pic.twitter.com/1BOuRRzKZ7 — Formula 2 (@Formula2) May 23, 2026

Gabriele Minì y Martinius Stenshorne fueron los pilotos que acompañaron a Noel León en el podio para quedarse con el segundo y tercer puesto de la competencia, respectivamente. Gabriele Minì salió desde la pole position pero no pudo mantenerse en lo más alto de la parrilla para llevarse la victoria.

Noel León tomó el segundo puesto desde la primera curva del circuito y, a pesar de que Gabriele Minì lideró la competencia la mayor parte del tiempo, el mexicano consiguió quitarle el primer puesto en los últimos instantes de la carrera para lograr su primera victoria dentro de la F2 y que el Himno Nacional Mexicano se escuchara en Montreal.

Nadie pudo alcanzar a León, quien se adjudicó su primera victoria en la F2 con comodidad, mientras que un adelantamiento por DRS a Dunne le dio al irlandés la segunda posición en la pista, aunque Minì recuperó ese puesto con la penalización del piloto de Rodin.

Your Sprint Race Podium in Montreal 🏆



1. León 🇲🇽

2. Minì 🇮🇹

3. Stenshorne 🇳🇴#F2 #CanadianGP pic.twitter.com/98L98qE8h9 — Formula 2 (@Formula2) May 23, 2026

“¡Ganadores! Muy buena carrera y estoy muy contento con el coche, con el equipo y con el increíble trabajo que han estado haciendo. Estoy súper feliz con esta primera victoria”, comentó Noel León después de ganar en Montreal.

El Campeonato de Pilotos de la F2 es liderado por Gabriele Minì con 42 puntos, Rafael Camara es el segundo lugar 36 unidades, en el tercer escalón se encuentra Nikola Tsolov con 35 puntos y Noel León sube al cuarto puesto tras su victoria y ya suma 32 unidades para su cuenta personal.

DCO