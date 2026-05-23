George Russell gana la pole position del GP de Canadá; Checo Pérez se queda con el lugar 20 de la parrilla

George Russell sigue en plan grande en el Gran Premio de Canadá y, tras una cardíaca clasificación, el piloto de Mercedes se quedó con la pole position para la carrera de este fin de semana, en busca de sumar la mayor cantidad de puntos posibles tras su victoria en la Sprint Race.

Checo Pérez sigue mejorando poco a poco con Cadillac y este fin de semana logró quedarse con la undécima posición en la carrera sprint; sin embargo, el mexicano largará en el GP de Canadá desde la vigésima posición de la parrilla, así que tendrá que trabajar arduamente durante la carrera para llegar a la zona de puntos.

Los últimos segundos de la qualy no fueron aptos para cardíacos, ya que Lando Norris era el que estaba en lo más alto de la clasificación. Andrea Kimi Antonelli marcó su vuelta y subió al primer lugar, pero detrás de él llegó George Russell, que por 0.068 décimas logró superar a su coequipero.

El piloto británico podría terminar el fin de semana del Gran Premio de Canadá con 33 puntos, pues ganó la Sprint Race hace algunas horas. Si mañana logra llevarse el título en el Circuito Gilles Villeneuve, sumaría 25 unidades para su cuenta personal, recortando la diferencia con Kimi Antonelli en el Campeonato de Pilotos.

Por un momento los aficionados de Red Bull se llenaron de ilusión, porque Max Verstappen e Isack Hadjar estaban en lo más alto de la clasificación por un momento; sin embargo, la velocidad de los Mercedes los volvió a mandar abajo en la tabla.

El top 10 de la parrilla de salida para el GP de Canadá quedó conformado por George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Arvid Lindblad y Franco Colapinto.

Hablando del piloto argentino, ha tenido una temporada buena con Alpine, quedando en posiciones de puntos en las primeras cuatro carreras y de momento se encuentra en la séptima posición en el Campeonato de Pilotos.

El Gran Premio de Canadá se corre este domingo 24 de mayo en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Circuito Gilles Villeneuve. En Montreal se conocerá si los Mercedes continuarán liderando la Fórmula 1 o alguna otra escudería logra su primera victoria en la temporada de la máxima categoría del automovilismo.

DCO