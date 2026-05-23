¿Dónde ver EN VIVO Y GRATIS a Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá de F1?

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa con una carrera clave para el futuro de la competencia, el Gran Premio de Canadá, la quinta parada del serial y que podría acercar a algunos volantes a los primeros lugares del Campeonato de Pilotos, el cual lidera Andrea Kimi Antonelli.

George Russell fue el piloto más rápido en la clasificación de la carrera este sábado, así que largara desde la primera posición en la parrilla de salida el domingo, el segundo puesto fue para Andrea Kimi Antonelli y en el tercer escalón culminó Lando Norris.

Esta carrera se podría perfilar como una de las mejores de la temporada, pues el Circuito Gilles Villeneuve tiene varias rectas en donde los aficionados podrían ver diferentes rebases por parte de los pilotos a lo largo de la carrera.

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El Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 se correrá este sábado, 24 de mayo del 2026, en el Circuito Gilles Villeneuve, ubicado en Montreal, Canadá. El semáforo apagará sus luces en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Sky Sports.

Fecha: domingo 24 de mayo del 2026

Hora: 14:00

Circuito: Gilles Villeneuve

Transmisión: Sky Sports

Así quedo la parrilla de salida para el Gran Premio de Canadá

1 - George Russell - Mercedes

2 - Andrea Kimi Antonelli - Mercedes

3 - Lando Norris - McLaren

4 - Oscar Piastri - McLaren

5 - Lewis Hamilton - Ferrari

6 - Max Verstappen - Red Bull Racing

7 - Isack Hadjar - Red Bull Racing

8 - Charles Leclerc - Ferrari

9 - Arvid Lindblad - Racing Bulls

10 - Franco Colapinto - Alpine

11 - Nico Hulkenberg - Audi

12 - Liam Lawson - Racing Bulls

13 - Gabriel Bortoleto - Audi

14 - Pierre Gasly - Alpine

15 - Carlos Sainz - Williams

16 - Oliver Bearman - Haas

17 - Esteban Ocon - Haas

18 - Alexander Albon - Williams

19 - Fernando Alonso - Aston Martin

20 - Sergio Pérez - Cadillac

21 - Lance Stroll - Aston Martin

22 - Valtteri Bottas - Cadillac

Mercedes quiere seguir en lo más alto del campeonato

George Russell quedó en la pole position para el Gran Premio de Canadá y buscará llevarse la victoria en el Circuito Gilles Villeneuve para firmar un fin de semana redondo al sumar 33 puntos, pues cruzó la meta como primer lugar en la Sprint Race.

Mercedes quiere mantenerse en lo más alto del Campeonato de Pilotos y Constructores, pues sus dos volantes, Andrea Kimi Antonelli y George Russell, están en la primera y segunda posición, respectivamente.

A pesar de que hay varios pilotos con experiencia, Andrea Kimi Antonelli lidera la tabla general con solo 19 años y el italiano puede mantenerse en la primera posición si logra subir a lo más alto del podio en Canadá.

DCO