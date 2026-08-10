Rubrica México mayor cosecha en Centroamericanos: 407 medallas

LAS IMÁGENES DEL TRIUNFO │ México es el país que más medallas ganó en los juegos celebrados en República Dominicana

En Santo Domingo,

República Dominicana

México se despide como campeón de Santo Domingo e inicia el camino a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. María José Alcalá, presidenta del COM, pide “no echar las campanas al vuelo” y exige un diagnóstico frío de cara al ciclo olímpico.

En una demostración de hegemonía regional, la delegación mexicana se proclamó campeona absoluta de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. México ocupó la cima del medallero general con un total de 407 preseas: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce (54 más que en San Salvador la edición anterior en 2023), superando con una ventaja de 141 metales a su más cercano perseguidor, Colombia.

El Dato: Después de 16 días de hazañas, récords, lágrimas, victorias y nuevas historias, las luces se apagaron para la clausura el sábado pasado en los Juegos Centroamericanos.

Con este resultado, el deporte nacional no sólo hilvana su tercer título consecutivo (tras Barranquilla 2018 y San Salvador 2023) y el quinto en lo que va del siglo XXI, sino que pulveriza sus propios récords históricos: las 384 medallas totales de Mayagüez 2010 y los 145 oros conseguidos hace tres años. Además, el país superó la emblemática cifra acumulada de 4,500 medallas en la historia de la competencia, consolidando un cetro indiscutible en la edición del Centenario.

Durante la ceremonia de clausura, las autoridades de Centro Caribe Sports entregaron el trofeo de campeón a la delegación tricolor. El galardón fue recibido en el podio por la pesista Andrea de la Herrán y el lanzador de bala Uziel Muñoz, en representación de todo el equipo multidisciplinario.

11 Sedes se tuvieron a lo largo de la competencia en Dominicana

A pesar del júbilo por el liderato general, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), mantuvo una postura analítica al realizar el balance del evento. Si bien calificó la actuación como “extraordinaria e indiscutible”, advirtió que el camino hacia los Juegos Olímpicos exige una evaluación inmediata.

“Es un balance positivo en cuanto a los deportes olímpicos, pero tenemos que revisar algunas pruebas. Nos quedamos igual en algunas y hay que ver qué plazas tenemos (alrededor de 37 o 38 para Juegos Panamericanos en 11 o 12 deportes). Hay que sentarse a evaluar y hacer un diagnóstico preciso sin echar campanas al vuelo”, destacó la exclavadista.

646 atletas aztecas participaron en esta edición del torneo

Agregó que para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 “debemos hacer una estrategia puntual; algunos deportes ya no van a ser convocados por parte del COM. Si queremos buenos resultados en Juegos Olímpicos, tenemos que ser fríos en los números”, sentenció la dirigente.

MariJose Alcalá aplaudió el crecimiento de disciplinas como la halterofilia y el atletismo, destacando que en el levantamiento de pesas se compitió contra los mejores del mundo. No obstante, reconoció los sinsabores en los deportes de conjunto: “Me dolió mucho la medalla de waterpolo femenil, de basquetbol femenil y hockey sobre pasto, pero hay tantas historias de trasfondo que no conocemos del trabajo que les cuesta llegar aquí”.

Al ser cuestionada sobre las posturas que pronosticaban un declive antes de la justa, la presidenta del COM fue tajante.

“Como mexicano no puedes apostar en contra de los mexicanos; tienes que defender a tu bandera. Te guste o no alguna actitud, tienes que defender a tu país, a ellos te debes. Es como negar a tus padres o a tus hijos. Al final de cuentas los resultados se dieron y nos vamos con saldo blanco en cuanto a situaciones graves”, comentó la hoy dirigente internacional.

La dirigente destacó el respaldo de los patrocinadores que se han sumado al movimiento olímpico mexicano, además de externar su agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum, ya que “no ha abandonado a sus atletas; estoy segura de que los va a seguir apoyando. Nosotros somos una Asociación Civil que busca recursos... no quisiéramos estar en los dilemas de que sólo viajen atletas sin sus entrenadores o equipos multidisciplinarios”.

Asimismo, celebró la obtención de la plaza olímpica en el futbol varonil tras la ausencia en París, calificándola como un motivador a la delegación, y apuntó que el futbol femenil y el flag football serán claves en las siguientes etapas. También extendió el reconocimiento al trabajo “silencioso y sacrificado” de las federaciones nacionales para defender técnicamente a los atletas, como ocurrió en la prueba de los 1,500 metros de atletismo.

Al hablar sobre su constante presencia en las gradas, su cercanía humana con los atletas, entrenadores y familias de los competidores, MariJose Alcalá consideró: “Creo que no tenemos que ser estirados. Nosotros sabemos lo difícil que es llegar aquí. Me gusta estar cerca de ellos para que recuerden que los dirigentes los queremos y les tenemos un respeto. Esto es un ecosistema que debemos cuidar todos: nadie es más, nadie es menos”.

ÚLTIMAS APARICIONES DE MÉXICO │ TOP 10 SANTO DOMINGO │ MÁXIMOS MEDALLISTAS AZTECAS ı Foto: Especial

México con paso perfecto se corona en Premundial

| Por Enrique Villanueva |

Con dos goles de Cristóbal Alfaro, la Selección Mexicana derrotó 2-0 a Estados Unidos en el Estadio Azteca para proclamarse campeón del Premundial Sub-20 de la Concacaf, torneo que conquista por decimoquinta ocasión en su historia.

Hugo Camberos tuvo la primera ocasión al minuto 3 con un disparo fuera del área que se fue por arriba de la cabaña defendida por Kayne Rizvanovich. Al 6’ un nuevo remate del extremo de las Chivas terminó en las manos del portero rival.

¡Otra vez Alfaro, otra vez de cabeza! ✈️ pic.twitter.com/3EhYkzHz03 — Concacaf (@Concacaf) August 10, 2026

Sebastián Liceaga, quien volvió al arco del Tricolor después de una suspensión de tres encuentros y ante la lesión de Cristo Navarrete, tocó su primer balón al minuto 10 tras un centro del equipo de las barras y las estrellas.

México se va al descanso con doble ventaja

Los jugadores mexicanos pidieron un penalti al minuto 24 luego de que Samir Inda cayó dos veces en el área del Estados Unidos. Muy poco tiempo después de aquella acción, al 28’, Cristóbal Alfaro abrió el marcador con un remate de cabeza para poner adelante a la Selección Mexicana.

Motivada por la anotación del defensa del Atlante, la afición que se dio cita en las tribunas del Estadio Azteca comenzó a corear olés y a festejar cada acción a favor del conjunto dirigido por Álex Diego.

Samir Inda se quedó cerca de aumentar la ventaja para el Tricolor al minuto 39, cuando cuando sacó un disparo de larga distancia que se fue apenas a un costado de la cabaña de los vecinos del norte.

La polémica llegó en la recta final de la primera parte, cuando al minuto 44 el árbitro expulsó al defensa Chris Applewhite por una falta sobre Hugo Camberos. Originalmente le había mostrado el cartón amarillo, pero cambió su decisión tras revisar la jugada en el VAR.

Cristóbal Alfaro asegura el triunfo y el título para México

Con las ventaja en el marcador y numérica, México se volcó al frente desde el arranque del complemento en busca de aumentar la diferencia, y el primer aviso fue un tiro del capitán Carlos Hernández que se fue arriba de la portería.

Pero Estados Unidos reaccionó y al minuto 59 casi encuentra el empate por conducto de Dani Kaplija, quien mandó las esférica apenas por un lado. Al 61’ llegó otro aviso, este de Rubén Ramos, pero éste sin dirección a portería.

Pero la Selección Mexicana Sub-20 consiguió el segundo gol de la tarde al minuto 69, cuando Cristóbal Alfaro aprovechó una pésima salida del cancerbero Kayne Rizvanovich para conseguir su doblete, también con un testarazo.

El lateral izquierdo Edwin Soto se quedó muy cerca de convertir el 3-0 para el Tricolor Sub-20 al minuto 84 pero la redonda pasó apenas desviada. En la siguiente jugada, el zaguero del Pachuca salvó a México del descuento con un espectacular bloque en el área.

Los de las barras y las estrellas volvieron a perdonar en un contragolpe al minuto 89, aunque la acción ya estaba invalidada por posición adelantada.