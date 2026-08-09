¡Debut soñado! Óscar Perea hace gol en su primer juego con el América en el triunfo sobre Portland (VIDEO)

El colombiano Óscar Perea, nuevo refuerzo del América, comenzó de la mejor manera posible su etapa como futbolista de las Águilas, pues debutó con gol. Marcó el 3-1 de los azulcremas sobre Portland Timbers en la segunda jornada de la Leagues Cup.

El ariete sudamericano había ingresado al minuto 82 en lugar de Brian Rodríguez, y al 88′ se estrenó como goleador de los de Coapa al culminar un contragolpe con una definición de derecha en el área para el 3-1 definitivo de los dirigidos por Guillermo Almada en el duelo celebrado en Providence Park.

¡El debut soñado para Óscar Perea! 🔥⚽️🔥 pic.twitter.com/takl0lBGZU — Club América (@ClubAmerica) August 10, 2026

EVG