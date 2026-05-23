Triplete de Harry Kane convierte al Bayern Múnich en campeón de la Copa de Alemania

Harry Kane se hizo paso entre el humo que cubrió el campo en la final de la Copa de Alemania con un triplete para que el Bayern Múnich venciera 3-0 al campeón defensor Stuttgart y completara otro doblete doméstico.

Los goles de Kane en la segunda mitad desataron fuegos artificiales entre los aficionados del Bayern, que se unieron a sus rivales del Stuttgart para protestar contra la Federación Alemana de Futbol (DFB) por un aumento previsto de las medidas de seguridad.

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Las protestas comenzaron después del descanso, cuando los aficionados del Bayern exhibieron un enorme logotipo de la DFB con una línea trazada encima, sobre una pancarta con un insulto contra la DFB, mientras que sus homólogos del Stuttgart mostraron una pancarta que pedía “libertad para las gradas”. Luego ambos llenaron los fondos del estadio con enormes exhibiciones pirotécnicas, cubriendo el campo bajo una capa de humo.

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Kane abrió el marcador poco después con un cabezazo en plancha a un centro de Michael Olise a los 55 minutos. Eso provocó más fuegos artificiales de los aficionados del Bayern, empeorando la ya mala visibilidad y llevando a una interrupción del juego.

Kane estrelló el balón en el travesaño con un disparo atronador antes de sentenciar el resultado al 80 con un remate al ángulo inferior tras recibir un pase de Luis Díaz.

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Angelo Stiller concedió un penal por una mano y Harry Kane completó su triplete desde los once pasos en el tiempo añadido.

Kane terminó con 61 goles con el Bayern esta temporada, incluidos en la copa, la liga, la Supercopa y la Liga de Campeones y que ayudaron al Bayern a asegurar el título de la Bundesliga con cuatro jornadas de antelación.

Fue la primera aparición del Bayern en la final de la Copa de Alemania desde 2020, cuando derrotó 4-2 al Bayer Leverkusen para lograr su anterior doblete doméstico. Stuttgart derrotó 4-2 al campeón de tercera división Arminia Bielefeld en la final del año pasado.

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Así celebró el Bayern el título de la Pokal

Los jugadores del Bayern corrieron directamente hacia sus aficionados en el fondo este del Olympiastadion para celebrar el fin de la sequía de seis años sin el título de copa.

“La segunda mitad fue mucho mejor. Fuimos mucho más efectivos”, declaró Joshua Kimmich a la cadena ARD antes de que su equipo pudiera levantar el trofeo bajo una lluvia de confeti dorado.

Stuttgart fue superior en una intensa primera mitad, con Maximilian Mittelstädt obligando a una atajada extraordinaria de Jonas Urbig, quien jugaba en lugar del lesionado Manuel Neuer en un Bayern que, por lo demás, presentó a su equipo de gala.

Kane se mostró frustrado: apenas logró rozar con el hombro un centro de Olise y otra ocasión fue despejada por Ramon Hendriks.

Sin embargo, Stuttgart estaba jugando al límite, mientras que el Bayern no. Solo iba a haber un ganador después de que Kane marcara el primero.

DCO