Checo Pérez y el punto de inflexión en la temporada de F1 con Cadillac: “estuvimos peleando”

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez se encuentra listo para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 (F1). El conductor tapatío se presenta luego de la cita en Miami, la cual calificó como “un paso positivo”.

“Miami fue un paso positivo, estuvimos peleando con otros autos, una batalla intensa con los Aston Martin. Esperemos que sea una mejora y vayamos progresando”, comentó el exvolante de Red Bull.

La temporada 2026 de Fórmula 1 ha significado un reto completamente distinto para el piloto mexicano. Checo regresó a la categoría reina del deporte motor con Cadillac, pero su retorno se ha caracterizado por un inicio lento, priorizando las mejoras en el carro.

Cadillac ha sufrido fallas constantes en la unidad de potencia, además que hay problemas de rendimiento que le han impedido a Checo Pérez conseguir puntos en este arranque de la temporada.

Con el paso de las carreras parece que Cadillac y Checo Pérez han encontrado poco a poco el ritmo y las mejoras necesarias en el monoplaza. El piloto tapatío ve con buenos ojos lo hecho en el Gran Premio de Miami de F1 y espera mantener el impulso en Canadá.

Mercedes busca seguir con el impulso en Canadá

Un auto mejorado y un recordatorio “doloroso” de no perder de vista los fundamentos de la Fórmula 1 podrían ser el camino de George Russell para volver a la parte delantera del pelotón en el Gran Premio de Canadá.

El cuarto puesto de Russell en la última carrera en Miami le dio a su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli, una enorme ventaja de 20 puntos en la clasificación tras cuatro carreras. El italiano de 19 años ha ganado tres seguidas.

Russell explicó que una de las razones por las que perdió terreno fue concentrarse demasiado en la característica más destacada de los autos de 2026, su enorme entrega de potencia eléctrica, y descuidar lo básico.

Kimi completes FP1 in P1! 👏



It's a Mercedes 1-2 in the only practice session this weekend 👀#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/gqTzOOL2Ag — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

“Lidiar con los neumáticos, lidiar con la puesta a punto, simplemente los fundamentos de las carreras, se han dejado un poco de lado porque todos estamos tan enfocados en la gestión de la energía”, comentó Russell.

“Nos perdimos algunas cosas clave porque estábamos enfocados en otra parte y eso fue un buen pequeño recordatorio. Por doloroso que haya sido, fue un fin de semana muy necesario porque creo que va a resultar muy beneficioso”, añadió.

La ventaja de Antonelli creció en Miami porque McLaren, Ferrari y Red Bull llevaron mejoras que les ayudaron a pelear por los puestos de podio. Ahora le toca a Mercedes llevar piezas mejoradas para el auto que ha ganado los cuatro Grandes Premios disputados en 2026 hasta ahora.

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