¡ORGULLO MEXICANO! Guillermo Cortés se convierte en tricampeón mundial juvenil de taekwondo

Guillermo Cortés se convirtió en tricampeón mundial juvenil de taekwondo después de vencer al surcoreano Ji Woong Ha en la gran final de la categoría -59 kg del Campeonato Tashkent, Uzbekistán.

El taekwondoín mexicano logró un marcador de 2-0 sobre su rival para lograr su tercer título consecutivo en su corta carrera, esta medalla se une a las que consiguió en el Campeonato Mundial de Cadetes Sofía 2022 y a la del Mundial de Cadetes Sarajevo 2023.

Para convertirse en campeón mundial, Guillermo Cortés venció en primera ronda 2-0 a Jakob Gastelic, después pasó por encima del costarricense Gabriel Rodríguez por el mismo tablero, en los octavos de final derrotó a Kirill Navraceuc, en la siguiente fase dejó fuera al ruso Kambulat Luseinov y en la antesala de la gran final derrocó 2-0 al canadiense Zineddine Chebil.

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¡Oro para México 🇲🇽🥇!



Guillermo Cortés 🇲🇽 es campeón mundial juvenil 🌍🧒 de Taekwondo 🥋 en la categoría de -59 kg



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Guillermo Cortés con este título confirma su consolidación como un atleta juvenil con alto nivel, además de que con 16 años es un gran prospecto de cara a los Juegos Olímpico de Los Ángeles 2028, competencia a la que llegará con 18 años. El siguiente reto que viene para el mexicano son los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar.

Esta medalla fue la quinta presea dorada para México en la historia de los mundiales juveniles, además de que nuestro país volvió a la cima mundial en categorías juveniles después de 16 años, los últimos campeones fueron César Rodríguez y Carlos Navarro en Tijuana 2010, mientras que Luis Osuna lo hizo en Killarney 2000 e Idulio Islas en Suncheon 2004.