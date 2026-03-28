María del Rosario Espinoza imparte clase de taekwondo a los conscriptos del SMN

María del Rosario Espinoza dio una clase de taekwondo a los que hacen su servicio militar en el Campo Militar No. 1.

Este sábado los jóvenes que forman parte del Servicio Militar Nacional se reunieron como cada fin de semana en el Campo Militar No. 1 para continuar con las actividades físicas, pero esta vez con la presencia de María del Rosario Espinoza, tres veces medallista olímpica con México.

La taekwondoína de 38 años impartió una clase del deporte en el que triunfó en Beijing 2008, cuando escribió su nombre en letras de oro y de colgó la medalla de primer lugar en la categoría de +67 kilogramos.

▶ #Vídeo | María del Rosario Espinoza nos cuenta su experiencia impartiendo esta clase de taekwondo a los conscriptos del Servicio Militar Nacional. Al final, mandó un mensaje de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.



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Desde los fundamentos clave del taekwondo hasta movimientos de defensa fue lo que enseñaron María del Rosario Espinoza y sus acompañantes. La mexicana felicitaba a los participantes después de terminar cada ejercicio y ellos respondían haciendo cada ejercicio al pie de la letra.

María Espinoza resalta importancia del taekwondo

La deportista mexicana dio tiempo a la prensa y expresó que estas actividades buscan acercar a los jóvenes a la disciplina de taekwondo, la cual ha otorgado siete medallas a nuestro país en Juegos Olímpicos.

“Nuestra disciplina es muy practicada tenemos muchos representantes que han competido en Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos, y la importancia de seguir fomentando lo que es nuestra disciplina sobre todo acercando a los jóvenes que realizan su servicio militar”, comentó.

César Rodríguez, campeón mundial juvenil, e Íker Casas, fueron los que acompañaron a María del Rosario Espinoza arriba del escenario para impartir la clase a los jóvenes.

▶ #Vídeo | ¡CLASE MASIVA DE TAEKWONDO! 🤩🥋

María del Rosario Espinoza, medallista olímpica, impartió una clase para los conscriptos del Servicio Militar Nacional en el Campo Militar No. 1.



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María Espinoza manda mensaje a atletas mexicanos

Por último, la campeona olímpica mandó un mensaje a los atletas mexicanos y a la afición de nuestro país de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en los que México se podría considerar local por la comunidad de paisanos que viven en la ciudad de California.

“A todos los deportistas que se están preparando para estos Juegos Olímpicos desearles principalmente lo mejor, como mexicana siempre es importante tener este carácter, esta actitud para refrendar cualquier título que tengan o también para sumarse a la historia de México y sabemos que en Los Ángeles hay comunidad mexicana, sé que muchos de ellos se van a sentir en casa y eso es importante, sentir esa energía y motivación de los mexicanos que están en Estados Unidos. Pero lo principal es prepararse, enfocarse y soñar que un mexicano puede tener medallas olímpicas”, puntualizó.

EVG