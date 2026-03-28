Raúl Jiménez y su pronóstico que pone a México arriba de las potencias en el Mundial: “Podemos ser campeones”

De cara a la Copa del Mundo 2026 el delantero Raúl Alonso Jiménez considera que la Selección Mexicana puede ser campeona del torneo. Una declaración fuerte que pone al Tricolor por delante de rivales como Argentina, España, Francia, los grandes favoritos al título.

“Hay que soñar en grande. Aprovechando que es el Mundial en México podemos ser campeones del mundo”, dijo el delantero de la Premier League en el programa Estampados de Apuntes de Rabona con Pepe del Bosque y Ricardo López Si.

Raúl Jiménez con la Selección Mexicana ı Foto: Instagram de Raúl Jiménez

El Lobo Mexicano del Fulham señaló que es “fácil decirlo”, pero cree que México puede dar la sorpresa. “Hay que trabajar día a día, partido a partido y dependerá de nosotros y de lo concentrado que estemos”.

Jiménez, de 34 años, agregó: “Nunca hay que ponernos un techo. Lo más lejos que podamos ir y si eso es ser campeones que mejor”.

Raúl Jiménez es el rostro en ataque de la Selección Mexicana. Su nivel en Europa lo tienen como el delantero titular de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026, que será la primera vez que afronte un torneo en estas condiciones.

Raúl Jiménez con la Selección Mexicana ı Foto: Instagram de Raúl Jiménez

En sus apariciones anteriores en Mundiales al canterano del América no le ha tocado mucha participación. En Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 el futbolista tuvo un rol más secundario, iniciando desde la banca en todas estas ediciones.

En 2014 tan solo disputó seis minutos y Jiménez era el tercero en el orden, detrás de Javier Hernández y Oribe Peralta, quienes fueron los estelares en el Mundial en donde el Tricolor perdió en octavos ante Holanda.

Para Rusia 2018 incrementó su número de minutos, con 30 en el duelo ante Alemania, en donde se consiguió una histórica victoria de 1-0. Pero de nuevo, no fue el delantero principal.

Raúl Jiménez con la Selección Mexicana ı Foto: Instagram de Raúl Jiménez

En su tercera Copa del Mundo parecía que todo sería diferente. A Qatar 2022 daba la sensación que Jiménez podría ayudar al Tricolor a grandes cosas, pero una pubalgia lo limitó e ingresó de cambio en los tres duelos de la fase de grupos.

Ahora Raúl Jiménez está preparado para su cuarto Mundial, en donde llega como el atacante experimentado, la figura del Fulham y espera tener más minutos que en los torneos pasados, que parece que así será pues está delante de Germán Berterame, Armando González y Santiago Giménez.

“Va a ser un gran orgullo, más siendo el Mundial aquí en México. Espero tener mayor participación que en los pasados. Yo haré todo lo que esté en mí para que así sea”, dijo El Lobo Mexicano en un video compartido por el Tricolor.

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