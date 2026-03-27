¿Cuántos partidos de la Copa del Mundo 2026 tendrá el Estadio Azteca?

El Estadio Azteca es sede de la Copa del Mundo 2026

Cada vez falta menos para que la Copa del Mundo 2026 arranque y con ello se sienta la fiebre mundialista en el país. Uno de los escenarios durante el torneo es el Estadio Azteca, que en total recibirá cinco partidos, incluyendo la inauguración.

El remodelado Coloso de Santa Úrsula abre el Mundial 2026 el 11 de junio con el choque entre México y Sudáfrica. Pero también recibirá cotejos de otras selecciones y hasta partidos de fases de eliminación.

El @EstadioBanorte volverá a latir. 💚 Volverá a abrir sus puertas. 🏟️ Volverá a llenarse de historia. 🙌



Este sábado, regresamos a casa. 🔥 Regresan las emociones, los recuerdos y un país entero latiendo al mismo tiempo. ❤️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/id1cHkIQKt — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 27, 2026

Juegos en el Estadio Azteca

México vs Sudáfrica (Grupo A) - 11 de junio 2026 - 13:00 horas, tiempo de la CDMX

Por primera vez en la historia un inmueble recibirá por tercera vez la inauguración de la Copa del Mundo. El Estadio Azteca abre el ambicioso mundial de tres países anfitriones con el choque entre México y Sudáfrica, selecciones que por primera vez repetirán un partido inaugural.

Uzbekistán vs Colombia (Grupo K) - 17 de junio 2026 - 20:00 horas, tiempo de la CDMX

Colombia tiene un partido en la Ciudad de México, una gran oportunidad para los aficionados de ver a una de las mejores selecciones sudamericanas.

Repechaje UEFA vs México (Grupo A) - 24 de junio 2026 - 19:00 horas, tiempo de la CDMX

México tiene dos de sus tres juegos de fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México. Su rival saldrá del Repechaje continental de la UEFA.

16vos de final - 1ro del Grupo A vs 3ro del Grupo C/E/F/H/I - 30 de junio de 2026 - 19:00 horas, tiempo de la CDMX

Las selecciones que jugarán este partido se conocerán hasta que termine la ronda de fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

8vos de final- Ganador partido 79 vs Ganador partido 80 - 5 de julio 2026 - 18:00 horas, tiempo de la CDMX

¿Qué otras sedes tiene México en la Copa del Mundo 2026?

Además del Estadio Azteca, México albergará juegos de la Copa del Mundo 2026 en el AKRON y el BBVA. Por motivos del torneo los inmuebles cambiarán de nombre y pasarán a conocerse como Estadio Ciudad de México, Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey.

Estadio Azteca tiene su prueba antes del Mundial

A menos de tres meses del arranque de la Copa del Mundo 2026 el Estadio Azteca tendrá su primera prueba de fuego con la repaertura entre México y Portugal, que chocan como parte de la Fecha FIFA de marzo.

Como parte de esta pausa internacional se tuvieron más juegos en el país. Los Repechajes Intercontinentales se jugaron en Guadalajara y Monterrey, que también fueron un ensayo para el torneo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aprovechó para visitar México. Visitó Guadalajara y Monterrey, las otras ciudades sedes de México durante el desarrollo del Mundial 2026, y estará en el Estadio Azteca para el duelo entre aztecas y lusos.

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