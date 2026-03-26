FIFA cambia reglas para la Copa del Mundo 2026; todos los detalles que debes conocer

La FIFA anunció nuevas modificaciones en las reglas de juego para la Copa del Mundo 2026, que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá. Son cinco modificaciones principales a tomar en cuenta.

Se puede ver que estos cambio son para traer más ritmo a los partidos, evitar que se pierda el tiempo, agilizar las acciones y sancionar a aquellos equipos que pierdan el tiempo efectivo de los partidos en el Mundial 2026.

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Inspirada en la rica historia de México, la camiseta incorpora un gráfico gris sobre una base blanca, influenciado por patrones de “grecas”, presentes en la arquitectura y el arte tradicionales.… pic.twitter.com/iNSGeSXBSF — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) March 20, 2026

Cambios para el Mundial 2026

Sustituciones rápidas: El jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos.

Gestión de tiempo en saques: Se aplicará un cronómetro de 5 segundos para saques de banda y de meta. Superar este tiempo resultará en la pérdida de la posesión.

Atención médica fuera del campo: Un jugador que reciba atención médica en el campo deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse, excepto si la lesión fue provocada por una falta sancionada con tarjeta.

Nuestro #EstadioBanorte ha superado esta noche las pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales 🤩. Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única. #Ollamani pic.twitter.com/f5LMmAfKKm — GrupoOllamani (@GrupoOllamani) March 23, 2026

Ampliación del VAR: El VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una roja, así como saques de esquina incorrectamente concedidos.

Capitán y árbitros: Se refuerza la norma de que solo el capitán puede acercarse al árbitro para solicitar explicaciones; el resto de jugadores pueden ser sancionados con amarilla si rodean al silbante.

De la misma manera, se informó en la 140º Asamblea General Anual, que la IFAB había anunciado más modificaciones para un futuro. Se contempla tener hasta ochos cambios en amistosos A, con opción a 11. Se podría utilizar objetos no peligrosos cubiertos, uso de cámaras corporales en árbitros, precisión en el doble toque en penaltis y más.

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