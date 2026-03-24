¿México campeón del mundo? El inesperado pronóstico de una voz autorizada sobre Javier Aguirre y su equipo

Entrenador de una selección de élite habla sobre Javier Aguirre y el Tricolor

A menos de tres meses para al inicio de la Copa del Mundo 2026 la Selección Mexicana tiene cinco compromisos restantes, el primero de ellos ante Portugal, que está dirigida por Roberto Martínez, quien ve al Tricolor como una de las candidatas al título.

Martínez, previo a que su equipo choque ante el de Javier Aguirre en la reapertura del Estadio Azteca, habló sobre lo que espera de México en el Mundial y enfatizó que en casa el conjunto azteca se puede hacer fuerte, al punto de colocarla como favorita a ganar.

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“Estamos hablando de una selección que en el Azteca, en casa, tiene que ser una de las candidatas”, dijo el estratega español en entrevista con TUDN.

Para el DT campeón de la Liga de Naciones de Europa en 2025 con Portugal, la Selección Mexicana es candidata debido al factor de la localía, pues en el pasado cuando el Tricolor juega ha llegado a cuartos de final.

“México siempre es una selección que utilizan muy bien el factor de jugar en casa, cuando analizas México en los mundiales, no salen de la fase de grupos, pero en los dos mundiales que han jugado en México llegan a los cuartos de final”, indicó el director técnico.

Al respecto del juego, el español cree que la visita a Ciudad de México será benéfica para sus pupilos, pues pisar la cancha del Estadio Azteca los pondrá en sintonía con la Copa del Mundo 2026. Cabe la pena recordar que el Coloso de Santa Úrsula será el primer estadio del mundo en tener tres inauguraciones del Mundial.

“El poder jugar en el Azteca es algo que es la mejor preparación para el Mundial, ya sé que los jugadores ya empezaron a hablar… cada uno tiene su memoria y el Azteca es un estadio que es una referencia dentro de los mundiales", apuntó.

Portugal llega con muchas de sus estrellas al ser una Fecha FIFA y aunque no pudo estar Cristiano Ronaldo el equipo de las cruces tiene futbolistas de calidad mundial y un conocido de la Liga MX como es Paulinho, delantero del Toluca tricampeón de goleo del futbol mexicano.

Por el lado de México llama la atención el regreso de Guillermo Ochoa a la convocatoria, además que podríamos ver los primeros minutos de Álvaro Fidalgo como seleccionado mexicano. La cita es este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

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