Así será el impresionante cerco de seguridad en el Estadio Azteca para el México vs Portugal

Habrá un gran cerco de seguridad en el Estadio Azteca para su reapertura con el México vs Portugal.

Un impresionante cerco de seguridad habrá en el Estadio Azteca con motivo del partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, que se enfrentan el próximo 28 de marzo en la reapertura del inmueble, al que solamente podrán ingresar las personas que tienen boleto para el juego o los residentes en zonas aledañas, informó la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El Gobierno de la CDMX, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que no habrá estacionamiento para el encuentro que marcará la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula después a las obras de remodelación a las cuales se sometió con miras a la realización del Mundial 2026.

📋 La FMF informa: pic.twitter.com/CczuH2pYEZ — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) March 24, 2026

Así será el cerco de seguridad en el Estadio Azteca

Se instalará un cerco de seguridad de un kilómetro a la redonda del Estadio Azteca. Solamente se permitirá el acceso peatonal y vehicular dentro de este perímetro.

Las personas que podrán ingresar al mismo serán los residentes acreditados de las zonas aledañas, las que se dirijan a los hospitales de la zona, además de los aficionados que presenten su boleto físico o digital del México vs Portugal en los filtros de revisión.

Clara Brugada informó que serán desplegados 10,800 elementos de seguridad y vigilancia para resguardar tanto el exterior como el interior del Estadio Azteca.

⚽️ | #EstadioSeguro | La #SSC llevará a cabo un dispositivo de seguridad y vigilancia al interior y al exterior del Estadio #CiudadDeMéxico, con motivo del encuentro amistoso entre las selecciones nacionales de futbol de @miseleccionmx y @selecaoportugal, que se disputará este… pic.twitter.com/uVmBMT9jv2 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 24, 2026

Este gran despliegue de seguridad busca proteger a los asistentes al México vs Portugal y servir como ensayo final de los protocolos que exija FIFA durante la celebración del Mundial 2026.

No habrá estacionamiento en el Estadio Azteca

La FMF anunció la ausencia de estacionamiento en el Estadio Azteca para el amistoso de este 28 de marzo entre México y Portugal.

La FMF dio a conocer que para garantizar la seguridad de la periferia se implementará el dispositivo “Última Milla”, el cual incluirá la implementación de cierres viales desde las 6 de la mañana del sábado 28 de marzo.

Las personas que acudan al México vs Portugal deberán pasar por múltiples filtros de revisión, anillos de seguridad y extensas vallas metálicas antes de ingresar al inmueble que por tercera vez será sede de una Copa del Mundo.

En los últimos días ha circulado en redes sociales información referente a protestas que buscarían boicotear el México vs Portugal, motivo también por el cual se habría planeado este impresionante cerco de seguridad en el Estadio Azteca.

EVG