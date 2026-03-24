¿Quién es Dayton James Webber, el deportista cuádruple amputado acusado de asesinato?

Este lunes la oficina del Sheriff del Condado de Charles en Maryland, Estados Unidos, fichó al deportista cuádruple amputado, Dayton James Webber por presuntamente disparar y asesinar a un hombre.

De acuerdo con la publicación de la oficina del Sheriff, el hecho ocurrió el 22 de marzo alrededor de las 22:25 horas en la intersección de La Plata Road y Radio Station Road.

La investigación preeliminar arrojó que Dayton James Webber se encontraba manejando cuando disparó y mató al pasajero que se encontraba en el asiento delantero.

Establece que Webber pidió a los pasajeros de los asientos traseros que le ayudaran a sacar a la víctima del auto, “sin embargo, los testigos se negaron, salieron del vehículo y se marcharon. Webber huyó entonces con la víctima aún dentro del auto.”

Publicación de la Oficina del Sheriff del Condado de Charles ı Foto: Captura de pantalla

Luego de que iniciaran la búsqueda de Webber, recibieron una llamada en el 911, en la que una persona residente de la cuadra 10000 de Newport Church Road en Charlotte Hall, Maryland reportó el avistamiento de un cadáver en su patio.

La víctima mortal de Webber fue identificado como Bradrick Michael Wells, de 27 años de edad, quien era residente de Waldorf; y debido a que fue declarado muerto en el lugar, Dayton será juzgado por asesinato en primer y segundo grado, entre otros cargos.

Los detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Charles localizaron el automóvil de Webber en Charlottesville, Virginia; mientras que Webber fue encontrado en un hospital cercano, por lo que se encuentra a la espera de ser extraditado al Condado de Charles.

¿Quién es Dayton James Webber?

Dayton James Webber es un hombre de 27 años de edad con una amputación cuádruple, quien es conocido por ser jugador profesional de cornhole, un juego estadounidense en el que se debe lanzar una bolsa rellena de maíz o resina en el agujero que hay en una plataforma inclinada.

Webber es la primer persona con amputación cuádruple en competir profesionalmente en la Liga Americana de Cornhole (ACL por sus siglas en inglés), en donde participó a finales del 2024 en el equipo de Kentuchy Kernels.

La ACL emitió un comunicado en el que informan que están al tanto de las acusaciones en contra de Dayton Webber, “este es un asunto extremadamente grave y nuestros pensamientos están con todos los afectados, incluida la familia y los seres queridos de Bradrick Michael Wells.” apuntan.

Comunicado de la ACL ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, precisaron que respetan el proceso judicial de la situación que continúa legalmente activa, por lo que no emitirán más comentarios o detalles específicos mientras el caso continuá en curso.

Luego de que se diera a conocer la información sobre las acusasiones contra Webber, en redes sociales comenzó a resurgir un video en el que se puede observar al ahora señalado por asesinato de primer y segund grado disparando un arma de fuego.

Video de Dayton James Webber disparando ı Foto: Captura de pantalla

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