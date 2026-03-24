Federación Mexicana de Futbol se suma a la campaña “Lo hecho en México siempre gana”

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) se sumó a la Secretaria de Economía para el lanzamiento de la campaña “Lo hecho en México siempre gana”, que tiene como objetivo promover el consumo de productos fabricados en el país, utilizando el futbol como símbolo nacional.

En el evento se contó con la presencia de Marcelo Ebrard, Secretario de Economía de México, Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo, Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, entre otros.

▶️#VIDEO | Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, asegura que con la Copa del Mundo 2026 “México será el centro del escenario global”



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“Muchas gracias por convocar al futbol a esta gran fiesta. Estamos muy felices que la Selección Nacional esté certificada con cargo a una iniciativa muy clara que es promover México. La campaña ha estado en todos los partidos de la Selección. Hecho en México es una política pública exitosa, hoy como industria del futbol nos sumamos a la gran campaña”, dijo en su intervención Mikel Arriola.

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El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol se tomó un tiempo para dar detalles de lo que será la Copa del Mundo 2026, destacando que el juego inaugural siempre es el más visto del torneo y que este año se espera que seis billones de personas lo sintonicen, lo que pondrá al Estadio Azteca y al Tricolor en el escenario más grande.

“Hoy en esta campaña apoyamos a la Selección a través de sus patrocinadores. En órdenes de magnitud, el partido más visto del Mundial es el inaugural. El juego de Qatar lo vieron 4 billones de personas, este lo verán 6 billones”, indicó.

▶️#VIDEO | Marcelo Ebrard (@m_ebrard), Secretario de Economía de México, manda un mensaje para la Selección Mexiana y da su pronóstico para la Copa del Mundo 2026



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Antes del duelo de apertura ante Sudáfrica, la Selección Mexicana de Javier Aguirre tiene compromisos ante Portugal, Bélgica, Ghana, Australia y Serbia.

“Nos quedan cinco partidos y lo mejor es que nuestra industria nos apoyó. Somos la Selección con más días de concentración, en vez de semana y media, nuestra selección estará concentrada un mes y medio, 50% más de partidos de preparación”, apuntó.

Arriola Peñalosa comentó que estamos a 79 días de la Copa del Mundo y cuando se cumpla el plazo “México volverá a ser el centro del escenario global y cuando el mundo nos mire, no solo verá partidos históricos y estadios llenos, por eso nos alienta a competir en la gran justa, este Mundial será el evento deportivo más grande en la historia de la humanidad”.

▶️#VIDEO | La intervención de Marcelo Ebrard, Secretario de Economía de México, en la lanzamiento de la campaña “Cuando gana México, ganamos todos”



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Por su parte, Marcelo Ebrard, Secretario de Economía de México, hizo una reflexión sobre el juego de pelota desarrollado por la cultura Olmeca, que ninguna otra civilización en ese momento contaba “con escritura, con técnicas avanzadas en muchos campos como la escultura, sabemos que fue una civilización muy avanzada y además desarrollaron el juego de pelota, la aplicación de una pelota elástica, la primera en al historia de la humanidad”.

“Cuál es el objetivo que tenemos además de ser el país campeón mundial en hospitalidad, porque por eso somos tercera vez sede, que además será el más visto de la historia, les mandaremos el mensaje de “Bienvenidos a México”, civilización que cree en la esperanza de la humanidad, que busca recibir a todas y a todos, que respeta a todos, un mensaje de esperanza, todos tenemos que estar orgullosos de lo que representamos”, dijo sobre el objetivo de México en la Copa del Mundo.

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