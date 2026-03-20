Álvaro Fidalgo da su primera declaración como jugador de la Selección Mexicana y conmueve a toda la afición

Álvaro Fidalgo ha sido el nombre en tendencia esta semana, ya que el mediocampista del Real Betis fue convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de este mes y lo que toda la afición mexicana estaba esperando por fin se concretará: ver al ‘Maguito’ con la camiseta Tricolor.

Después de darse a conocer la convocatoria, un día después, el exjugador del América mandó un mensaje a toda la afición mexicana y dio sus primeras palabras como jugador de la Selección Mexicana.

“Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera… Hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás. También mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa. Por supuesto, profundo agradecimiento por la confianza y una responsabilidad enorme de estar a la altura de un país y de una afición como la mexicana“, escribió Álvaro Fidalgo.

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Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera…

Hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás. También mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa. Por supuesto, profundo agradecimiento por la confianza y… pic.twitter.com/AToNhuuf2z — Alvaro Fidalgo (@Alvaro10fidalgo) March 20, 2026

Álvaro Fidalgo cada vez más cerca de asistir al Mundial 2026

Esta es la última Fecha FIFA antes del Mundial del 2026, por lo que Javier Aguirre tuvo la oportunidad de convocar a los futbolistas mexicanos del extranjero, quienes podría ser un hecho que tienen su lugar asegurado en la convocatoria final.

Uno de esos nombres es el de Álvaro Fidalgo, que tuvo su primera convocatoria con el Tricolor, pero su nivel en el Real Betis podría darle uno de los 26 puestos en la lista final del Vasco Aguirre para la Copa del Mundo de la FIFA.

Con la baja de Marcel Ruiz por su lesión en la Concacaf Champions Cup, ese lugar podría ser utilizado por el exmediocampista del América, uniéndose a Germán Berterame y Julián Quiñones como los posibles naturalizados en asistir al Mundial con México.

Un amor que trasciende el tiempo, las generaciones y la memoria. ¡Volvemos a nuestra casa! Nuestro @EstadioBanorte, donde hemos estado Siempre a tu Lado. 🥰🏟️



Esta es la convocatoria para nuestros partidos ante Portugal y Bélgica. Presentada por @Banorte_mx. ⚽#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/YbsUG9iTAR — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 19, 2026

Álvaro Fidalgo buscará su lugar en la inauguración del Mundial 2026

Los partidos ante Portugal y Bélgica serán las únicas dos oportunidades que tenga Álvaro Fidalgo para ganarse su lugar en la convocatoria final de Javier Aguirre, pero también para llenarle el ojo al entrenador y formar parte del once titular en la inauguración del próximo 11 de junio.

México se verá las caras con Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca para darle inicio a la edición 2026 de la Copa del Mundo, encuentro en el que todos los futbolistas mexicanos sueñan con jugar y el ‘Maguito’ podría tener la dicha de disputar el cotejo.

Sin embargo, tiene competencia de alto calibre como Erik Lira, que muestra un gran nivel en la actual temporada con Cruz Azul, u Obed Vargas, quien acaba de migrar a Europa para jugar con el Atlético de Madrid.

DCO