Álvaro Fidalgo habla por primera vez de su posible llamado a la Selección Mexicana: “Tomé la decisión”

Álvaro Fidalgo ya es elegible ante la FIFA para la Selección Mexicana. La naturalización del mediocampista español ha generado división de comentarios y por primera vez el ahora jugador del Real Betis de España habló de lo que representa esta decisión en su vida.

Luego de cinco años jugando con el Club América de la Liga MX, seis títulos (incluyendo un tricampeonato del futbol mexicano) y salir de Coapa como leyenda, el Maguito se convirtió en mexicano; una decisión importante para él y que tomó para optar por el Tricolor.

“Tomé la decisión de hacer ese cambio. Era una decisión importante para mí, para muchas cosas. Lo hablé con mi familia, con mis amigos, con la gente cercana y tomamos la decisión y estoy muy contento”, dijo Álvaro Fidalgo en charla con Pepe del Bosque para Apuntes de Rabona.

Fidalgo cumplió con los cinco años necesarios para poder ser llamado a la Selección Mexicana días antes de salir del América y ser nuevo jugador del Betis. Su posible llamado al Tricolor ha generado opiniones divididas, pues algunos creen que le quitará un lugar a un futbolista nacido en el país, mientras que otros celebran que el Maguito pueda estar en el Mundial 2026.

“Leo muchas veces que la gente da muchas cosas por sentado sobre este tema. Al final hay grandísimo jugadores, hay un seleccionador, a mí nadie me dijo nada. Tomé la decisión del cambio, opto por ser seleccionado y no depende de mí”, dijo el mediocampista ofensivo.

El Maguito explica que él tomó la decisión de poder representar a México, pero que si es convocado o no a la selección depende del entrenador, que actualmente es Javier Aguirre. El exAmérica agrega que lo único que está en sus manos es trabajar semana tras semana para jugar. Si lo llaman al Tricolor, bien, y si no, no pasa nada.

“Lo único que depende de mí es intentar hacer cada fin de semana las cosas bien y ya está. Soy una persona que respeta todo siempre y lo único que me gusta hacer es competir, jugar, disfrutar del futbol. Si viene genial y si no, no pasa absolutamente nada”, termina.

