Álvaro Fidalgo se pone la verde y presume el escudo de México al mundo (FOTO)

Álvaro Fidalgo lució un nuevo jersey del Betis, una prenda de edición especial color verde inspirada en el Día de Muertos, una de las festividades más importantes en México. El exmediocampista del América posó muy contento con esta camiseta.

En sus redes sociales, el conjunto español compartió dos imágenes con Álvaro Fidalgo, quien en una de ellas posa con la nueva playera, mientras que en la otra la sostiene y presume la aparición de la bandera de México en el cuello de la misma.

En el link compartido por el Betis se indica que este diseño es en realidad una sudadera color verde inspirada en el Día de Muertos, una fecha muy importante para los mexicanos que el Maguito conoció muy bien durante los cinco años que estuvo en la Liga MX con el América.

¿Cuándo será convocado Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana?

Se espera que Álvaro Fidalgo sea convocado por Javier Aguirre en marzo, cuando la Selección Mexicana enfrente a Portugal y Bélgica en la penúltima Fecha FIFA antes del Mundial 2026.

El Maguito sería uno de los jugadores incluidos en la lista del Vasco para estos dos amistosos, el primero de ellos contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en la reapertura del Estadio Azteca, duelo programado para efectuarse el próximo 28 de marzo. Tres días después será el cotejo ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago, Illinois.

La FIFA autorizó el cambio de federación de Álvaro Fidalgo, por lo que el futbolista nacido en España puede representar a México en el momento en que el seleccionador Javier Aguirre así lo decida.

El Maguito cumplió cinco años de residencia en México, requisito que pide la FIFA para que un futbolista pueda representar a una selección distinta a la de su país de origen.

Lo que sigue para Álvaro Fidalgo y el Betis

Álvaro Fidalgo ha jugado dos partidos con el Betis desde su llegada al club sevillano, que el domingo 15 de febrero enfrenta al Mallorca como visitante en actividad de la Jornada 24 de LaLiga.

Los Heliopolitanos marchan en la quinta posición de la clasificación en España con 38 unidades, a 20 de distancia del Barcelona, líder y actual campeón.

Al Betis y a Álvaro Fidalgo solamente les resta LaLiga en el primer semestre del 2026, luego de que cayeron de manera estrepitosa a manos del Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey.

