Álvaro Fidalgo ya es mexicano, la FIFA da la mejor noticia para el Tricolor de cara al Mundial 2026

A seis meses del Mundial 2026, la FIFA acaba de dar la noticia más esperada por la afición mexicana, pues el portal “FIFA Change of Association Platform”, el cual informa todos los cambios de federaciones aprobados que tienen los jugadores, reveló que Álvaro Fidalgo ya puede ser elegible por la Selección Mexicana para los torneos avalados por este organismo.

En la página, como en la foto que aparece aquí abajo, se puede ver que el ‘Maguito’ fue el último en recibir el llamado “One Time Switch” al cambiar la Real Federación Española de Futbol por la Federación Mexicana de Futbol Asociación.

El cambio se dio este jueves 5 de febrero y oficialmente podemos decir que Álvaro Fidalgo es mexicano y próximamente podríamos verlo vestir los colores del Tricolor para que el exjugador del América se gane un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial del 2026.

Álvaro Fidalgo ya tiene la nacionalidad mexicana. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuándo podría debutar Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

Álvaro Fidalgo decidió dejar el futbol mexicano para regresar a Europa a jugar con el Real Betis, por eso el mediocampista de 28 años no podrá venir a finales de mes para disputar el partido amistoso ante Islandia en Querétaro, el cual se llevará a cabo el 25 de febrero.

Es por eso que Javier Aguirre tendrá que esperar un mes más para poder convocar al ‘Maguito’ con el Tricolor, pero este llamado podría ser un tanto especial, ya que en la Fecha FIFA de marzo, la Selección Mexicana se medirá ante Portugal y Bélgica, los últimos dos cotejos de preparación antes de la Copa del Mundo.

En alguno de esos dos partidos, el centrocampista mexicano realizaría su debut con México, pero la afición azteca espera que sea en el Estadio Azteca ante Cristiano Ronaldo y compañía, pues Fidalgo regresaría a la que fue su casa por cinco años con el América.

Muchas gracias béticos por la bienvenida 💚 Ahora es momento de trabajar! Vamos con todo!@RealBetis pic.twitter.com/jfG3BLUwg8 — Alvaro Fidalgo (@Alvaro10fidalgo) February 3, 2026

Álvaro Fidalgo ya tuvo su debut con el Real Betis en España

A pesar de haber llegado esta semana a España para reportar y ser presentado como nuevo jugador del Real Betis hasta el 2030, Álvaro Fidalgo ya tuvo su debut con el conjunto verdiblanco en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Lamentablemente para el examericanista, el resultado no fue el esperado en el cotejo, pues Fidalgo y compañía cayeron derrotados 5-0 a manos de los colchoneros en los cuartos de final de la competencia, quedando eliminados y sin posibilidades de pelear por el título.

De igual forma, tuvimos enfrentamiento de mexicanos, pues del lado del Atlético, Obed Vargas tuvo sus primeros minutos con el conjunto de Diego Pablo Simeone y demostró que este momento es un sueño cumplido para él, pues es aficionado rojiblanco desde niño.

