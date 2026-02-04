André Jardine presenta a Raphael Veiga en el América pero no olvida la dolorosa partida de Álvaro Fidalgo (VIDEO)

Raphael Veiga se hizo presente en el Estadio Ciudad de los Deportes para el partido entre el América y el Necaxa, el cual terminó ganando el conjunto de Coapa con un cúmulo de noticias que alborotaron a toda la afición azulcrema, pues anunciaron la salida de Álvaro Fidalgo y de Allan Saint-Maximin a escasas horas de terminar el encuentro.

Sin embargo, un video en redes sociales sobre André Jardine y su discurso dentro del vestuario tras la victoria sobre los Rayos comenzó a hacerse viral en redes sociales por la bienvenida que le da a su compatriota y ahora jugador Raphael Veiga y sin olvidar la salida de Fidalgo del equipo.

“Algunos se van y nos duelen las salidas, otros vienen, y en este caso creo que su historia ahí habla por sí misma que el que no lo conoce busque saber todo el currículum que tiene, y lo más importante para mí es que está aquí porque quiere estar, porque sabe el grupo que tenemos, el América, para vivir esta experiencia aquí con ustedes, sobre todo, y tiene ganas de ser campeón. Su currículum tiene muchos títulos y va a seguir queriendo ganarlos. Entonces, Rafa, seas bienvenido a tu nueva familia; aquí vas a encontrar la felicidad. Por cierto, muchas gracias también por querer estar aquí, porque sé que abriste manos de algo importante, y vamos a hacer valer la pena cada segundo que vas a estar aquí con nosotros”, comentó André Jardine.

¡¡LE DA LA BIENVENIDA!! 🇧🇷



Las palabras de Bienvenida de André Jardine para Raphael Veiga. El brasileño viene a hacer historia con el más grande de México.



¡¡ESTA ES TU NUEVA FAMILIA, RAPHA!!pic.twitter.com/ATsZ5eHzl7 — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) February 5, 2026

Álvaro Fidalgo se va del América, pero Raphael Veiga llega al nido

El América despidió a uno de sus ídolos actuales después de varios años de logros y felicidad para la afición, pues tras cinco años en el club, Álvaro Fidalgo puso fin a su historia con los azulcremas para volver al viejo continente con el Real Betis Balompié.

Esta noticia cayó como balde de agua fría para todos los fanáticos de las Águilas, pues muchos de ellos se enteraron de esto hasta después del partido ante el Necaxa y las imágenes de Álvaro Fidalgo en uno de los palcos saludando a la afición se volvieron virales en redes sociales.

Sin embargo, el club anunció casi al mismo tiempo la llegada de Raphael Veiga, un centrocampista brasileño que ha sido campeón con el Palmeiras y ha demostrado un gran nivel futbolístico, así que la afición espera mucho de él en esta temporada que apenas comienza.

¿Cuándo tendría su debut Raphael Veiga con el América?

El América ya se prepara para afrontar su siguiente encuentro en el Clausura 2026, el cual será muy importante ganar, pues es ante uno de los equipos que siempre pelea los primeros puestos de la tabla general, así que una victoria le vendría bien a los pupilos de André Jardine.

Las Águilas abrirán las puertas del Estadio Ciudad de los Deportes para recibir al Monterrey en la Jornada 5 del Clausura 2026, encuentro que se llevará a cabo el sábado 7 de febrero del 2026 en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

De momento, el América se encuentra en la novena posición de la tabla general con cinco puntos, mientras que el Monterrey está tres escalones arriba que las Águilas con siete unidades y mejor cuota goleadora que los de Coapa.

DCO