¡No es broma! América va con todo por Canales y pagaría una millonada por el español

El Club América quiere subsanar la salida de Álvaro Fidalgo con la llegada de otro mediocampista español, por quien pagarían una gran suma de dinero y a quien ven como el futbolista ideal para tomar el lugar del Maguito, quien se convirtió en nuevo jugador del Betis.

De acuerdo con información de medios nacionales, las Águilas van por Canales, pero no Sergio Canales de Monterrey, sino por Peio Canales, futbolista que juega en el Racing de Santander, pero que pertenece al Athletic Club.

🚨🦅 Peio Canales, una de las opciones que ha sugerido Inteligencia Deportiva para suplir ha Fidalgo.



¿El problema? Figura en Racing Club, equipo que apunta a subir a La Liga. Está cedido por Athletic Club.



Las "Águilas" se encuentran en Europa buscando a su "próximo Fidalgo". pic.twitter.com/PgyKubAasG — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) February 3, 2026

Según Fernando Esquivel, Peio Canales es una de las opciones que hay en el área de inteligencia deportiva de las Águilas. El problema es que el jugador del Athletic es figura en la Segunda División de España con el Racing, que tiene grandes chances de subir, lo que complicaría su salida, además que vale más de 5 millones de dólares.

América estaría buscando un jugador similar a Fidalgo, quien en su momento también llegó de la segunda española, del Club Deportivo Castellón.

Fidalgo aterrizó en la Liga MX prácticamente como un desconocido, pero en poco tiempo se impregnó de la identidad de las Águilas. Fue clave en el tricampeonato azulcrema, además que ganó seis títulos en total sumando un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup a su palmarés como jugador emplumado.

✨ Hoy cumple años el jugador racinguista Peio Canales. ¡Muchas felicidades! 🎂💚 pic.twitter.com/j7HknKHY2A — Real Racing Club (@realracingclub) January 17, 2026

Betis, nuevo destino de Álvaro Fidalgo

El Betis es el equipo por el que Álvaro Fidalgo dejó al América y con el que debutará este febrero, posiblemente el próximo domingo 8, cuando los Heliopolitanos visiten al Atlético de Madrid en duelo de la Jornada 23 de LaLiga.

El equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini enfrenta el jueves 5 de febrero precisamente al equipo colchonero como local en los cuartos de final de la Copa del Rey. Luce complicado que el Maguito tenga actividad en dicho encuentro, por la fecha.

