¡OFICIAL! Álvaro Fidalgo deja al América después de cinco años y muchos títulos para volver a España

Álvaro Fidalgo conduce el balón en su último juego con el América, el pasado 18 de enero en el 0-0 ante Pachuca.

El América hizo oficial la salida del mediocampista español Álvaro Fidalgo, quien dejó de formar parte de la plantilla de las Águilas exactamente cinco años después de su llegada a la Liga MX. El Maguito vuelve a España, donde jugará con el Betis.

Álvaro Fidalgo ofreció una conferencia de prensa en la que se despidió de institución de la que fue parte en los 11 torneos del futbol mexicano. Ganó seis trofeos con los de Coapa, con los que se convirtió en un líder y elemento fundamental para los éxitos recientes.

▶ #Vídeo | Álvaro Fidalgo asegura que no es un adiós al América y que las puertas están abiertas para regresar.

“Si me dijeran hace cinco años todo lo que iba a pasar, los tachaba de locos. Es un sentimiento jodido, no puedo evitar estar triste”, aseguró Álvaro Fidalgo ante los reporteros respecto a su salida del América.

Álvaro Fidalgo vuelve a España tras dejar al América

El español Álvaro Fidalgo regresa a su natal España cinco años después de que se unió al América procedente del Real Madrid Castilla.

El Betis le ganó la partida a la Real Sociedad, pues el equipo donostiarra también estaba interesado en fichar al mediocampista de 28 años de edad.

Álvaro Fidalgo jugará por primera vez en el máximo circuito del futbol español, donde en su momento también militó en el Majadahonda y el Castellón. El naturalizado mexicano había mencionado que para él era un sueño jugar en la Primera División de España.

¿Cuáles son todos los títulos que ganó Álvaro Fidalgo con el América?

Álvaro Fidalgo ganó seis títulos durante el lustro que formó parte de la plantilla del América, siendo los más destacados de ellos los del tricampeonato de la Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024).

El Maguito también ganó con los de Coapa el Campeón de Campeones 2023-2024, la Supercopa de la Liga MX 2024 y la Campeones Cup 2024, aunque este último no es un trofeo de carácter oficial.

Álvaro Fidalgo jugó un total de 227 partidos oficiales con el América, club con el que anotó 22 goles y colaboró con 30 asistencias, cifras que incluyen duelos en toda clase de torneos (Liga MX, Concachampions y Leagues Cup).

¿Cuántos partidos jugó Álvaro Fidalgo con el América en el Clausura 2026?

Álvaro Fidalgo jugó en dos de los primeros cuatro cotejos del América en el Clausura 2026 de la Liga MX, los duelos de la Jornadas 1 y 3 contra Xolos y Pachuca, de manera respectiva.

El Maguito completó los 90 minutos en ambos juegos, los cuales culminaron igualados con idéntico marcador de 0-0. El mediocampista ya no fue convocado por André Jardine para el encuentro de la Fecha 4 contra el Necaxa, en el que las Águilas se impusieron 2-0.

