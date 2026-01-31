Yareli Acevedo y Yarely Salazar logran el primer lugar en el Campeonato Nacional de Pista

Yareli Acevedo y Yarely Salazar lograron el primer lugar en la prueba de madison femenil en el Campeonato Nacional de Pista.

Gran debut. La nueva pareja integrada por la campeona mundial Yareli Acevedo y la ciclista olímpica Yarely Salazar se impuso en la prueba de madison femenil, donde se llevaron el primer lugar del Campeonato Nacional de Pista, con sede en el Velódromo de Xalapa, Veracruz.

La prueba de madison femenil forma parte del calendario olímpico de Los Ángeles 2028, la próxima edición de la máxima justa deportiva.

Cabe recordar que la sinaloense Yarely Salazar participó en la prueba de ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, por lo que inicia un nuevo ciclo con la experiencia de ser multimedallista centroamericana y panamericana en pista, así como destacada ciclista profesional en ruta.

¿Quién es Yareli Acevedo?

Yareli Acevedo es una ciclista mexicana que nació el 29 de julio del 2001 en la Ciudad de México. Es alumna de la Facultad de Contaduría y Administración la Universidad Nacional Autónoma de México.

La carrera de la ciclista mexicana ha ido en ascenso desde el 2021, a raíz de que conquistó medallas de oro en ruta femenil y de plata en la prueba contrarreloj de los Juegos Panamericanos celebrados en Cali-Valle.

La cosecha de Yareli Acevedo continuó en los Juegos Nacionales Conade 2022, en los que ganó siete oros Sub-23 en persecución individual, carrera por puntos, scratch, madison, ómnium, ruta individual y contrarreloj.

La mexicana culminó en el 2024 entre las seis mejores en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista, celebrado en Dinamarca, en ómnium, su especialidad. Su meta es asegurar una cuota para Los Ángeles 2028, en los que serían sus primeros Juegos Olímpicos.

¿Quién es Yarely Salazar?

Yarely Salazar es una ciclista mexicana que nació el 8 de diciembre de 1996 en Culiacán, Sinaloa. Decidió dedicarse al ciclismo gracias a su abuelo, quien representó al país en dicha disciplina en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.

Ha sido parte de la selección nacional, con la que ha obtenido varias preseas, entre ellas la plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Yarely Salazar fue una de las atletas de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Fue considerada la segunda mejor ciclista de América cuando en el 2020 consiguió su pase al magno evento.

EVG